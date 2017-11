Seguridad, ¿quién es quién?

La inseguridad es un grave problema que afecta a la economía nacional. El problema es de tal envergadura, que se ha convertido en un reclamo en todos los sectores de la sociedad.

Parece que el fenómeno crece sin contención alguna, y las cifras de sus consecuencias son impresionantes. El Inegi estimó que el costo total del delito representó 1.25 por ciento del producto interno bruto del país al cierre de 2016.

La percepción social sobre inseguridad pública a escala nacional continúa rompiendo récords. En septiembre pasado, 76 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, según el decimoséptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

En la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de septiembre de este año la inseguridad es la principal amenaza al crecimiento económico en México que mencionan los representantes de 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjeros, consultados por el Banco de México.

En pocas palabras, la inseguridad encabeza la lista de amenazas para la economía.

Las bandas organizadas del crimen son cada vez más poderosas y atrevidas.

Lo vemos con los que hurtan gasolina a Pemex, cuya extracción ilícita llegó a niveles extraordinarios; los que asaltan a los ferrocarriles (Ferromex no se ha cansado de denunciarlos), donde se realizó el robo del siglo: 900 toneladas de maíz amarillo; los que roban al autotransporte (que, en lo inaudito, se llevan tráileres completos), y el dramático caso de IEnova y el sabotaje al gasoducto Agua Prieta, que transporta gas natural de EU a Sinaloa.

¿A quién le toca enfrentar a la delincuencia? ¿Al gobierno federal o a los gobiernos locales? ¿Es solo el gobierno federal el responsable? ¿Qué hacen los gobiernos locales y municipales? ¿Qué no ha habido compromisos públicos de coordinación? ¿Porqué el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no da a conocer quién es quién en materia de seguridad? Valdría la pena saber quién es quién en materia de seguridad pública en el país. ¿O no?

La inseguridad está pegando de manera creciente en el producto interno bruto, en la percepción de la sociedad y amenaza a las inversiones nacionales e internacionales.

Hace falta que se distinga quién es el responsable y, sobre todo, que se enfrente el fenómeno de la inseguridad so riesgo de que fracasen las reformas que buscan atraer inversiones.

Saldos

Todo indica que el presidente Enrique Peña Nieto dejó de hacer la pasarela de aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la república. Canceló un par de eventos: uno con la CTM y otro con mujeres en Mérida. Se lo dejo para la reflexión.

