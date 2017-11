Penales convertidos en violencia amenazante

Las recurrentes crisis de legalidad en todos y cada uno de los penales y cárceles de todo el país,- y más álgida la del municipio de Nezahualcóyotl- se convirtió ya en otro flagelo que golpea no sólo al sistema judicial sino a los mexicanos en lo general, que podría convertirse en el detonante que agravaría aun más la estabilidad social del país, que se sostiene de forma ligera en los rincones del país.

La complacencia y complicidad de las autoridades en esos lugares, ha quedado de constancia en las miles de denuncias que se presentan a diario tanto en juzgados como en la tribuna más alta de la nación, donde se consigna el grave atropello que sufren miles de internos y familiares, por el crecimiento de las bandas delictivas, solapadas por el mismo sistema.

El último pasaje que vivió la sociedad de Neza por los abusos del tal "Tato", dejan en claro la integración de los "gobiernos" que rigen en todos los penales del país y no obstante los pronunciamientos de la administración federal, estos se han convertido en un dolor de cabeza que no puede ser atendido de manera frívola, como acostumbra el régimen.

Da impotencia observar como un delincuente apodado "El Tato" y ahora con una no envidiable fama negativa a nivel nacional, con la complicidad de autoridades y custodios, lesiona, amenaza y extorsiona con toda la impunidad a presos recluidos en el penal de Neza, en "pago corporal", por la sentencia de la que fueron objeto al ser juzgados de parte del podrido sistema judicial mexicano.

Sin dramatismos, ha llegado la hora de que el gobierno federal actúe ya sin miramientos y con responsabilidad en las cárceles que son para infortunio de los mexicanos, un coto de poder pernicioso y que solo ha hecho de la justicia mexicana lo más insano y también, uno de los temas que el propio sistema se niega a resolver por sus complicidades.

No puede persistir el crecimiento de la delincuencia no sólo en el país ni en los penales, porque el resentimiento social que arrostra la sociedad en su conjunto, amenaza cada día la débil paz social que no se disfruta más ni se pondera en ninguna parte de la república y que nos ha encaminado a un México de violencia extrema, donde pareciera ratificarse de que la aplicación de la ley si es en verdad, letra muerta.

Crisis por créditos hipotecarios

El burocratismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef, con la aplicación de la Circular Única para Organismos y Entidades de Fomento (CUOEF) avalado por la Cámara de Diputados a partir del 3 octubre del presente, los créditos hipotecarios que otorgan esas instituciones gubernamentales a los trabajadores, ocasionará otra grave crisis financiera.

Y es que a partir del mes pasado, los asalariados inscritos a esas instituciones ya no podrán adquirir una vivienda como lo contempla la Constitución, porque sólo les será prestado el 75 del 100 por ciento al que por ley tienen derecho.

Luego de la última reforma del 24 de julio del presente a las Disposiciones de Carácter General a los Organismos y Entidades de Fomento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Condusef, aplican el inconstitucional aval para que tanto Infonavit, Fovissste y hasta Fonacot, otorguen créditos a los trabajadores, con el absurdo argumento de que con esa nueva formulación evitarán el sobre endeudamiento del trabajador al designársele una vivienda o empréstito.

Con la aplicación de la CUOE, entró en vigencia el Sistema de Evaluación Crediticia (SEC) de manera general a todos los productos y destinos de crédito hipotecario, determinarán las condiciones financieras que se otorgarán a los trabajadores.