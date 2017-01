Causa resentimiento el costo de gasolinas

El resentimiento social causado por el alza injustificada a las gasolinas y el dedo en la llaga para hacerlo más profundo; el incremento al gas LP, al natural y a la energía eléctrica, fue mal recibido por los sectores de la población con más carencias; que muchos de ellos, no todos, lo han "aprovechado" para saquear las tiendas de autoservicio, en detrimento de todos por igual.

Es cierto, la desaseada medida aunque lo niegue el gobierno federal, causará una inflación económica que repercutirá en las clases sociales, con mayor incidencia en la media y los marginados, quienes son los que menos posibilidades tienen de alcanzar un modo digno de vida y en donde lo primordial es la alimentación.

La controversia que se ha creado en todo el país por la decisión del sistema, ya afectó también al interior del PRI, toda vez que el senador por Chihuahua y ex gobernador de ese estado, Patricio Martínez García, envió una carta al dirigente de ese partido político, Enrique Ochoa Reza, para fustigarlo de que el alza a los combustibles es viable y una medida acertada del régimen, es una opinión que no comparten todos los mexicanos.

El documento enviado al dirigente del tricolor en carta membretada del Senado de la República, donde el legislador reitera a Ochoa, "difiero de su criterio", el cual, no puede ni debe ser "por opinión del presidente de mi partido", ya que los asuntos numéricos, dice la misiva, "no son susceptibles de opinarse".

De igual forma, Martínez García cuestiona al líder priista quien aseguró, antes se gastaban 200 mil millones de pesos en subsidios, "esconde información, recaudación y fechas".

Y le revira a Enrique Ochoa, los ciudadanos, "a los que debemos de respetar porque son los que sostienen al partido con su voto, no viven en el cerro. Están informados y saben que hoy en Texas venden el galón de gasolina a 2 dólares, es decir, a 11 pesos el litro, con dólares al tipo de cambio de 21.05".

Si de allá (Texas) se importa el combustible, "¿cómo puede afirmar que a 13.98 el litro de gasolina se estaba subsidiando con los montos de más de 200 mil millones de pesos?" lo cual resulta ligero declarar.

Así como las declaraciones del dirigente del PRI fustigadas por Patricio Martínez, los sectores populares de ese partido ya también se pronuncian en contra de esos incrementos, que sin ser fatalistas, serán causales principales de que en México no habrá solvencia económica en los próximos años, porque no obstante los pronunciamientos del Presidente de la república de que no subirían los costos de los combustibles, la realidad es otra.

Y como colofón de este capítulo de la nueva historia que escribimos todos de manera cotidiana, regresó al gabinete Luis Videgaray, -nunca se fue del mismo por designios de Peña- como titular de Relaciones Exteriores y en donde reconoció luego de darle posesión, Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, de que, "no sé nada de este tema pues nunca he sido diplomático", dicho que causó estupor entre los presentes y la opinión pública.

Empero que le interesa aprender desde hoy hasta que concluya la administración peñista, en menos de dos años, si el espaldarazo para ser secretario con credencial oficial se la dio su amigo y mentor, Peña Nieto.