AMLO el enemigo de López Obrador

Al persistir en lanzar descalificaciones y mentiras a sus adversarios políticos, a los mexicanos en lo general, el candidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador se ha introducido en terrenos fangosos sin necesidad alguna y a grado tal, que ya ha sido hasta censurado por los diversos grupos empresariales de nuestro país.

Lo dicho: el tabasqueño persiste en ser su propio enemigo porque le gana el hígado antes que el razonamiento lógico. Es un hombre que arrastra muchos conflictos emocionales y que cuando lo rebasa la euforia o ve "moros con tranchete" o siente muy de cerca al demonio que le circunda.

No es posible cuando las supuestas encuestas calificadas por empresas de renombre – las que en lo personal nunca he creído- lo tienen situado en el primer lugar de las preferencias, persista en lanzar epítetos y desvirtúe la actuación de su homólogo priísta, José Antonio Meade.

AMLO lo refiere como candidato fallido, sin oportunidad alguna de ganar los comicios del 1 de julio próximo, porque emana de las filas del tricolor, del "partido de la mafia del poder", reitera en su constante sonsonete de palabras mochas y entrelazadas.

En la última semana, el dueño de una de las franquicias más rentables de México, Morena, se ha metido en conflictos personales cuando ya no tiene necesidad de ello.

Empero, sus dichos los llena de jiribilla sin ton ni son, en los que al momento de ser cuestionado por la gente que involucra, trascienden de manera negativa que le causan descalificaciones y aunque lo niegue, sí le afectan en el supuesto camino de tranquilidad y comodidad que lleva desde hace ya varios años.

Es cierto también que el ex dirigente del PRD ha capitalizado los graves errores que de toda índole ha cometido el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, el hartazgo a la corrupción y a la violencia generalizada en todos y cada uno de los rincones del país.

Por todo ello, las preferencias electorales le han favorecido y no porque sea el mejor candidato a la Primera Magistratura del país. Por supuesto que no. Su larga lucha a través de más de 20 años para pretender llegar a Palacio Nacional parece que comienza a florear en terreno fértil.

No. Aun no es 1 de julio.

Todavía no se consolida su triunfo. No obstante lo que a diario engola en voz propia: "ahora que lleguemos a la presidencia, quitaremos todos los privilegios y apoyaremos a ninis y compañía".

No. El 1 de julio está a menos de 60 días y las aguas pueden tomar otro cauce: Que no se sienta hoy Jefe del Ejecutivo Federal. Faltan dos meses. Muchas sorpresas y la dura batalla que le espera más a él, y que diga lo que diga, no tiene todas las preferencias de los mexicanos en lo general. Al tiempo.

Notas de Trascendencia.

Rutilio Escandón, candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, se perfila como el aspirante al triunfo en las elecciones del primer domingo de julio de este 2018, toda vez que lleva un paso impecable y con un grupo de trabajo que lo ilustra y al que escucha el senador con licencia.

Escandón tiene en su haber el trabajo de mucha gestión social para los chiapanecos a través de más de 20 años de labor en encargos públicos. Así que no es casualidad su aceptación entre sus coterráneos.

Y con referencia a otros integrantes de Morena, en Quintana Roo, el aun senador, Félix González Canto y su homóloga, Luz María Beristáin, mantienen sus trabajos sucios para descalificar a quienes se oponen a los dos candidatos de la franquicia lopezobradorista a la Cámara Alta, Marybel Villegas Canché y el "doctor" José Luis Pech Várguez.

LC