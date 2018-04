El aspirante a dictador

Para Andrés Manuel todo aquel que no comparta sus ideas, o está equivocado o es mal intencionado. No tolera que nadie lo contradiga. Se siente poseedor de la verdad absoluta y hay de aquel que se atreva a negarlo porque de inmediato será descalificado, denostado, condenado y despreciado. Jamás se pone a contraargumentar para defender sus posturas, simplemente se deshace de sus opositores acusándolos de ser parte de la “mafia del poder”.



Esta semana puso nuevamente el ejemplo luego de que el empresario Carlos Slim opinara a favor del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En vez de aportar evidencias de que no se perderán las inversiones productivas, hizo lo que desde hace dos décadas realiza cada vez que alguien dice algo que a él no le gusta: acusarlo de ser parte de la “guerra en su contra”.



Al descalificar a quienes difieren de sus posturas cierra toda posibilidad para el diálogo, Andrés no sólo se siente infalible, sino que, además, desata toda su furia contra quien no piensa igual, azuzando a quienes lo siguen -muchos de buena fe- a comportarse igual de violentos e intolerantes. ¿No me cree? Pruebe diciendo cualquier cosa en su contra en las redes y espere la colérica respuesta.



Entre las mentiras que difunde destaca la idea de que, quienes no lo apoyamos es porque, o “no queremos a México” o suponemos que “todo está bien”. Aquí también se equivoca: amamos mucho a nuestro país y nos duele la situación que atraviesa y claro que quisiéramos que todo fuera mejor; pero, lo que no compartimos con él son sus ideas sobre cómo solucionar los problemas del país; menos todavía, si se parte del principio de “borrar” al que piensa distinto como único camino para avanzar.



No defiendo a Slim y jamás estaré de acuerdo con la corrupción. Si el empresario, o cualquier otro, tiene intereses ilegales en el Nuevo Aeropuerto que se le juzgue y se le castigue. Pero, responder de la manera en que lo hace Andrés, como ha hecho en otras ocasiones con muchos otros mexicanos de todos los ámbitos de la vida nacional que se atreven a diferir de sus posturas, es evidenciar su verdadera esencia: la de un dictador autoritario que muere por hacerse del poder.







Face: marcelotorresc / Tuitter: @marcelotorresc