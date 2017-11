El PRI y la crisis institucional

El presidente Peña tiene razón cuando se refiere a la debilidad de las instituciones, pero se equivoca de manera lamentable en su diagnóstico. No son las críticas de la ciudadanía las que han ocasionado que las instituciones se debiliten, sino el pésimo desempeño de los gobiernos del PRI y del suyo en particular. Aquí algunos ejemplos.

Comencemos por la Secretaría de la Función Pública. Después de la farsa de Virgilio Andrade con relación a la Casa Blanca y la de Malinalco, ¿alguien puede afirmar que esa institución es sólida?

Por supuesto que no. ¿Y de quién fue la decisión de llevar a cabo toda esa simulación, de la ciudadanía o del propio presidente? ¿Quién entonces es culpable de la debilidad institucional?

Otro caso: ¿qué ha pasado con el ex director de Pemex Emilio Lozoya y los sobornos que presuntamente recibió de la empresa Odebrecht? Absolutamente nada. Es como si su autodeclaración de inocencia bastara. Pero ¿en dónde están las instituciones mexicanas que se supone deberían combatir la corrupción? ¿Por qué Peña caya ante la falta de resultados cuando debería ser, por su cargo, el principal interesado en que se esclareciera el asunto?

¿Y qué se puede decir del caso Coahuila? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno mexicano no ha iniciado averiguación alguna, una vez que se dio a conocer el estudio de la Universidad de Texas, basada en declaraciones juramentadas de testigos en las cortes de aquel estado del vecino país del norte? ¿A quién le resulta suficiente que los principales implicados digan “yo no fui” para ya no emprender ningún tipo de acción legal?

Las cifras de la pobreza, los paupérrimos resultados en el desempeño económico, la inflación, precio del dólar, los costos de los energéticos, el bajo nivel educativo, los elevados índices de delincuencia y sobre todo los de impunidad son algunos de los síntomas de que el marco institucional está en crisis.

Y tras de todo eso, la causa central es, insisto, la irresponsabilidad del PRI y de sus gobiernos.





