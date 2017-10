PAN fortalecido

La renuncia de Margarita Zavala al PAN -que nadie en el partido festeja- ha sido aprovechada para endurecer los ataques en contra de nuestro partido y de Ricardo Anaya, a quien nuestros adversarios le tienen pavor. Era de esperarse; es el precio que el Frente Ciudadano por México paga por ir arriba en las encuestas. El encono contra nuestro partido muestra que están muy preocupados.

La ocurrencia de los legisladores del PRI de crear una comisión para investigar a Ricardo Anaya, cuando un priista encabeza el gobierno más corrupto de toda América Latina, no es sino una muestra más del pánico que le tienen al PAN y a nuestro líder nacional. Pero, el que nada debe nada teme; Anaya demostró estar muy por encima de nuestros adversarios, no sólo aceptando la comisión sino, incluso, exigiendo que se le llame a comparecer. ¿Hará lo mismo Enrique Ochoa? ¿Explicará de dónde salieron sus concesiones de taxi y el resto de su fortuna? No lo creo; su cola es muy larga y su honestidad demasiado corta.. Digno representante de su partido.

Los ataques van a arreciar. Está claro que un sector de la prensa está trabajando de la mano del PRI -como lo hizo hace 6 años, cuando la tarea era enaltecer a Peña Nieto- en el absurdo intento de desprestigiar a Ricardo Anaya. Están jugando al “difama que algo quedará”. Pero no van a poder, porque la fuerza de la verdad es superior a la de sus tropelías. Son indignos de la política, actividad a la que desprestigian con su falta de honestidad y de honradez. Y por supuesto, también son indignos de México.

Que quede claro: el PAN no está en crisis y menos aún está fuera de la posibilidad de ganar las elecciones el año que viene. Acción Nacional está más fuerte que nunca. Y aunque no se puede negar que la salida de cualquier miembro es dolorosa, ésta no impactará negativamente en las aspiraciones del partido, porque como ha quedado demostrado en todas las anteriores ocasiones en que ha habido renuncias de miembros distinguidos, el PAN ha salido fortalecido.





Face: marcelotorresc / Tuitter: @marcelotorresc