Elegir al charlatán

¿Se imaginan que su médico falseara algunos datos importantes sobre su diagnóstico para engañarlos y así conseguir que se dejen realizar una peligrosa e innecesaria cirugía? Y si lo descubrieran realizando tal práctica ¿le confiarían su vida y su salud?

Durante los últimos meses he conversado con personas de todo México, algunas de las cuales me dicen que votarán por Morena. Cuando pregunto la razón, me doy cuenta de que, a muchos, los convencieron con mentiras sobre la situación que vive México. Pongo dos ejemplos.

El primero tiene que ver con los problemas económicos. Les dicen que todo comenzó a estar mal a finales de 1980 y principios de 1990 cuándo se empezaron a aplicar las medidas “neoliberales”. Lo que callan es que las decisiones que se tomaron en ese momento surgieron como respuesta a la grave crisis que género el populismo autoritario de las décadas de 1970 y 1980. Lo ocultan porque no quieren aceptar que el país llegó a estar, en muchos sentidos, bastante peor que como está ahora, y porque las medidas que pretenden implementar son muy similares a las que originaron aquel desastre.

El segundo ejemplo refiere al lamentable incremento de la violencia, pero, que se da en todo el continente y no sólo de nuestro país. De acuerdo con el reporte 2017 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 42 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina, México tiene 10 incluyendo la más peligrosa que es Los Cabos; pero Brasil tiene 17 y Venezuela -con 5 veces menos población y un gobierno como el que propone AMLO- tiene 5 incluida la segunda peor. No trato de minimizar el problema sino de ponerlo en su justa dimensión. Como Ricardo Anaya lo ha reconocido, ha habido un error en la estrategia, pero esa no es la principal causa de la violencia como se pregona desde Morena.

Muchos buenos mexicanos están siendo manipulados y engañados. No arriesguemos la ya de por sí precaria salud de nuestra nación, no elijamos al charlatán.





Face: marcelotorresc / Tuitter: @marcelotorresc