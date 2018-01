Congreso de Coahuila: digno y autónomo

Estoy convencido: la confrontación no es el mejor camino. Sin embargo, para el Congreso de Coahuila la defensa de su dignidad y su autonomía es de vital importancia. La única manera de cumplir con la misión de representar a la ciudadanía es impidiendo que la nueva Legislatura sea sometida por el titular del Ejecutivo estatal, convirtiéndola en tapadera y cómplice de sus corruptelas.



El año terminó con la lamentable intentona de parte del gobierno estatal, así como de los lacayos diputados priistas de la anterior Legislatura, de arrebatar al Congreso su soberanía. De manera por demás burda, se ordenó la modificación al Artículo 2 de la Ley Orgánica para tratar de atar las manos a quienes fuimos electos diputados en los pasados comicios en el Estado y que tomamos protesta el primer día del 2018.

No contaban el gobernador y sus secuaces con que no nos íbamos a dejar.



Juramos defender y hacer valer la Constitución y las leyes que de ésta emanan; por tal motivo, los representantes ciudadanos no serviles decidimos no acatar las modificaciones a la Ley Orgánica. Por vez primera en Coahuila, en el Congreso no manda el gobernador en turno sino la ciudadanía a través de nuestra representación.



Nuestra apuesta es por la prosperidad de los coahuilenses. La oportunidad que la historia nos ha ofrecido es la de servir a los habitantes de la entidad, conociendo las múltiples carencias y desafíos que enfrentan cada día. Por nosotros, los diputados del PAN a quienes tengo el honor de coordinar, no va a quedar.

No habrá mezquindad alguna en nuestro esfuerzo. El cambio se va a notar.



Sé del temor que nuestra llegada ocasiona a los Moreira y a quien impusieron en la gubernatura. Sin embargo, nada es más importante que el bienestar de los coahuilenses. El nutrido bloque no servil de diputados está dispuesto a cumplir con los ciudadanos. Por eso lucharemos para proteger la dignidad y la autonomía del Congreso de Coahuila, para que nunca más le dé la espalda a la ciudadanía, al colocarse dócilmente a las órdenes del gobernador en turno.







Face: marcelotorresc / Tuitter: @marcelotorresc