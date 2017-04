Creencias que impiden tu éxito financiero

“Pobres pero honrados”

Una frase que plantea la idea que hay que permanecer sin dinero para conservar algún tipo de moralidad, rectitud, integridad, o decencia pero… ¿esforzarse en estudiar para conseguir un buen trabajo y poder viajar o comprar un departamento es malo? No debemos juzgar a las personas que tienen dinero sin saber de dónde proviene. Más vale aplicar “lo que tengo es producto del esfuerzo de mi trabajo”



“El dinero no hace la felicidad”

El dinero no hace la felicidad pero es un medio para conseguirla, pues si bien hay cosas que no se pueden comprar como el amor de una persona, el estar arreglado y tener algunos lujos o comodidades son puntos que se logran si tienes un trabajo y un buen ingreso. La felicidad también depende de las satisfacciones individuales de las personas, Pero para conseguir la felicidad necesitamos un impulso y tener un trabajo y ahorrar dinero es el mejor comienzo. Nunca pongas la excusa de que eres feliz siendo pobre.



“El dinero no crece en los árboles”

Deja de pensar que las cosas llegan como por arte de magia, un poco de ingenio y buenas ideas pueden impulsarte a ser un emprendedor y lograr tener tu propia empresa o comercio sin tener que estudiar un doctorado en la universidad más cara del país. Pon atención también en los ingresos extraordinarios que puedas tener por algún oficio que sepas hacer.



“Para que ahorrar si cuando me muera no me voy a llevar nada”

No se trata de: ¿Tenemos que gastarnos todo el dinero en lo que sea y no dejarle nada a nadie? ¿Y si mañana te quedas sin empleo? ¿Y si sucede una tragedia? ¿Y si no ahorras para tu vejez y nadie quiere cuidar de ti porque piensan que eres un estorbo?

¿Si nunca terminas de pagar una deuda importante? Siempre debemos ahorrar, incluso debería ser una ley, pues el ahorro nos hará fuertes ante una eventualidad o nos permitirá incrementar nuestro dinero si decidimos invertirlo y al final nos dará una vejez muy tranquila.





marcelo.lara@uadec.edu.mx