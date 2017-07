Conociendo el Buró de Crédito (Segunda parte)

Es común ser reportados por líneas de crédito que no fueron contratadas o bien, por el pago a servicios que no fueron brindados y por tanto, carecen de argumento jurídico para su cobro como lo son las líneas telefónicas, los servicios de televisión de paga, etc.

El Buró de Crédito así como otras sociedades de información crediticia no son instituciones sino entidades privadas, por lo que existen instrumentos jurídicos suficientes para ser llevados a juicio y así conseguir dejar de ser reportado por estas entidades.

La CONDUSEF ayuda en buena medida a solucionar conflictos entre el usuario del crédito y el Buró de Crédito.

Debemos tener cuidado pues existen una infinidad de empresas defraudadoras en la red que prometen sacarte del buro de crédito si tienes mal comportamiento pero se debe desconfiar de todas ellas.

El propio sistema permite la realización de reclamaciones y pedir la modificación o eliminación cuando no se está de acuerdo con la calificación otorgada.

La consulta de tu historial del buró la puedes hacer de manera gratuita cada 12 meses y si necesitas más de ellas ya tendrá un costo que relativamente es muy bajo y lo pagas con una tarjeta directo en la página: www.burodecredito.com.mx

En caso de que las deudas reportadas cumplan con los siguientes criterios, podremos exigir que se dejen de realizar reportes, contemplando los montos y las fechas del último pago registrado:

25 UDIS, más o menos $113, se eliminan después de un año.

500 UDIS, más o menos $2,260, se eliminan después de dos años.

1000 UDIS, más o menos $4,520, se eliminan después de 4 años.

En caso de que los créditos con adeudos sean mayores a 1000 UDIS se eliminan al cumplir 6 años en la base de datos de Buró de Crédito siempre y cuando: Sean menores a 400 mil UDIS, más o menos, $ 1.7 millones de pesos y el crédito no se encuentre en proceso judicial.

Sin duda la mejor marea de tener un historial es pagando tus deudas a tiempo o buscando como regularizarte de ellas estando consciente de que tú fuiste el único que las adquirió.





