Si nos preguntamos cuál ha sido el medio más efectivo para mantener una riqueza o una inversión estable a lo largo de la historia, tendremos la respuesta: ¡COMPRAR ORO!

Según sean nuestras posibilidades ya sea en joyas o más aun en monedas que es lo más recomendable, comprar oro constituye una magnifica inversión con excelente rendimientos a largo plazo.

Aquí te explicamos el por qué y te damos algunos tips referentes a este tema:

1.- El precio es estable, tiene pocas fluctuaciones por lo que el riesgo de que baje su valor repentinamente es casi nulo y en tiempos de crisis el valor del oro tiende a apreciarse.

2.- El valor del oro no viene de la demanda industrial, viene de su aceptación como un refugio de valor para los países.

3.- Tienes la seguridad de que su precio en el largo plazo siempre tiende a subir por lo que se tiene la certeza de que se obtendrán siempre utilidades.

4.- Tienes facilidad de acceder a comprar de oro sin necesidad de ser un conocedor o un experto, existen lugares correctamente establecidos para ello y es fácil de almacenar en casa.

5.- El contenido de oro en caso de las joyas se mide en kilates, que van desde 6 hasta 24, esto indica el contenido de oro de la pieza en combinación con otros metales, en el caso de monedas su peso se mide en onzas.

6.- El oro no se corroe, no se oxida, ni tiene niveles de calidad y es fácil de limpiar. La conclusión es sencilla: “O es oro o no lo es”.

7.- Para la seguridad de los clientes, las joyas de oro deben ir marcadas con la cantidad de kilates que poseen además pueden ser grabadas con las iniciales del propietario.

8.- Es fácil recuperar el monto de la inversión, no hay que esperar plazos de vencimiento y la conversión en efectivo es relativamente rápida, sencilla y segura. El oro es una inversión de alta liquidez. Es tanto un activo como una moneda.

9.- La tendencia a invertir en oro no ha pasado desapercibida para los grandes inversionistas que han comenzado a comprar oro en grandes cantidades, lo que contribuyó a un progresivo aumento del precio del oro así que qué esperas adelante.





marcelo.lara@uadec.edu.mx