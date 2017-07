Fobias, odios y elecciones

La confrontación entre priistas y panistas para gobernar Coahuila llevó al baile a muchos ciudadanos, sin partido, pero sí con fobias extremas contra panistas y priistas por igual. Conviene evaluar, a toro pasado, qué sucedió con Coahuila y los coahuilenses, en particular, que vivieron el proceso electoral más difícil de su historia. Plagado de campañas negras que enlodaron a todo mundo: empresarios, políticos y medios de comunicación hasta columnistas que disentían de lo “ciudadanamente correcto” (contra el moreirato), para el caso de La Laguna y en especial, de Torreón, y priistas sin militancia, pero si fans, que fueron objeto de toda clase de ataques en redes sociales, desde al anonimato o desde una estrategia muy bien armada para desalentar el respaldo al tricolor, como si en verdad hiciera falta. Con varios ex gobernadores de militancia priista en la picota, no había realmente necesidad de hacer estrategias mercadológicas para generar más odio hacia el PRI. Los del tricolor se pintan solos para ganarse la animadversión de la población. Y los panistas tampoco se quedan atrás.

El tema es que con un Coahuila dividido, va a ser complicado gobernar. Llegue quien llegue, por las razones correctas o incorrectas.

El 14 de julio el INE dictamina si se excedieron los topes de gastos de campaña por parte de los candidatos Guillermo Anaya Llamas y Miguel Angel Riquelme, ahora gobernador electo. Y en las redes, el odio sigue contra quien habla y piensa distinto a “los tira piedras y esconde manos” sin identidad.

Aunque se debe reconocer que en ese mar de odio virtual, hay muchos ciudadanos con rostro que tienen la valentía de denunciar, de aportar datos duros y no sólo opiniones desde el estómago o de lo que creen que es real.

Coahuila es todavía un caso sin cerrar, y cada partido estará aportando las pruebas necesarias para demostrar que no hubo excesos y que no es lo que dice el INE que se gastó. La pregunta debe ser más a fondo:

¿Cómo hará el próximo gobernador de Coahuila para unificar a la población en torno a un proyecto que lleve a la entidad a otra realidad? Parece imposible, no hay reconciliación.







@marmor68