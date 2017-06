¿Se está equivocando la Reserva Federal?

El comportamiento del mercado de tasas de interés en EU ha tenido una reacción muy distinta a lo que indica la lógica. La Reserva Federal (FED) ha manifestado reiteradamente que la economía estadunidense está sana y que tendrá un crecimiento razonable en el futuro próximo, motivo por el que ve como una necesidad normalizar el nivel de la tasa de fondeo, lo que quiere decir que la piensa elevar del 1.25 por ciento actual, hasta 2.5 por o 3 por ciento en los próximos dos años.

Además de lo anterior, la FED también dijo que este año comenzará a reducir el tamaño de su balance, mismo que actualmente alcanza la cifra de 4.5 trillones de dólares; este abultada cifra se incrementó notablemente a partir de la compra de bonos como parte de los programas de estímulos monetarios que estuvieron vigentes de 2008 a 2014, y que gracias a ellos, la Reserva Federal logró estimular la economía.

Reducir el tamaño del balance significa dejar de reinvertir en bonos, los intereses del portafolio, y no comprar más con el producto de las amortizaciones; la reducción programada para los próximos tres años es de 2 trillones de dólares, lo que lógicamente reducirá la liquidez del sistema, traduciéndose en menos dinero un poco más caro.

A pesar de todo la anterior, los rendimientos de los bonos de largo plazo, en lugar de subir, como hubiera sido lógico, se bajaron, por lo que los mercados no le creen a la FED y consideran que se está equivocando al grado de que tendrá que rectificar más adelante; lo que supone que no subirá más la tasa de fondeo este año y el siguiente, y eventualmente, pudiera reducirla del nivel actual.

Para los que están apostando en contra de la FED, el costo puede ser alto, ya que si ella tiene la razón, las tasas seguirán creciendo y la liquidez se irá disminuyendo con las consecuentes pérdidas en los mercados de bonos de tasa fija a largo plazo.

Para México será muy importante el desenlace que tenga este tema en EU.

Si la FED está equivocada, en el corto plazo sería una buena noticia, porque ya no tendríamos que subir la tasa al ritmo de ellos; sin embargo, a la larga la noticia no es buena, ya que eso significaría que la economía de nuestro vecino no está tan sana como hoy se ve.

México sigue siendo muy dependiente de la economía más grande del mundo.

Ayer Banxico subió 0.25 por ciento la tasa de referencia para llegar a 7 por ciento, el movimiento fue lógico y de esta manera tendrá más anclada la inflación para el resto del año.

info@cism.mx

@CISomozaMusi