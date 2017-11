Y después de la calma...

El inicio de noviembre fue para los mercados financieros en México de bastante calma, aunque a partir del día 14 se empezaron a inquietar por la renegociación del TLC. El secretario de Comercio de EU llamó a sus contrapartes mexicano y canadiense en el sentido de que quería que de una vez por todas se aceptaran sus propuestas para seguir en la mesa; por supuesto, México y Canadá rechazaron la petición y quedaron en dar una respuesta definitiva próximamente. Ante esa situación, se pidió a los secretarios de los tres países que no estuvieran presentes y de esa forma dejaran a los técnicos tratar de conciliar las propuestas. Aunque oficialmente la quinta ronda inicia hoy, desde el miércoles el equipo de especialistas está reunido.

Ante esas circunstancias, se hace muy difícil predecir lo que viene. No se sabe si habrá una contrapropuesta o simplemente se fijará una posición definitiva.

Los mercados están inquietos y eso provocó que el peso se presionara a niveles mayores a 19.30 por dólar; también las tasas de largo plazo en México tuvieron alzas.

En el corto y mediano plazos la incertidumbre que provoca el TLC es el mayor problema que enfrenta la economía mexicana. Es cierto que de cancelarse el acuerdo no tendríamos que enfrentar un escenario catastrófico, pero no cabe la menor duda que de no lograrse una adecuada renegociación eso nos va a lastimar algunos años; por supuesto vamos a salir adelante, pero el costo será grande.

La dificultad en la negociación que se realiza es que EU ha adoptado una actitud de intransigencia que obedece a razones políticas en la agenda de Donald Trump, que nada tiene que ver con lo que le conviene a EU, México y Canadá.

Todos los expertos han dicho y demostrado hasta el cansancio que el tratado ha sido bueno para los tres países y que si EU tiene un elevado déficit comercial es producto de otras cuestiones que competen a su estructura económica y no a la relación comercial con México y Canadá. Por ejemplo, la fortaleza de su moneda frente a la nuestra hace que sus exportaciones sean más caras y el importar para ellos sea más barato; además, no toman en consideración los millones de empleos que se generan en su país por el comercio que tienen con México, y pasan por alto que los que han perdido son porque la tecnología moderna ha desplazado con robots lo que antes se hacía con las manos. En fin, las razones son muchas, pero chocan con argumentos de política barata que es la que Trump pretende imponer.

Contra esa terquedad y la falta de miras no se puede lograr mucho.

Espero logremos algo razonablemente bueno, pero mantengo mi optimismo con reservas.

