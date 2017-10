Dos preguntas sobre el TLC

En los últimos días mis clientes me han hecho, en forma insistente, dos preguntas sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

La primera: ¿Se va a firmar?

La segunda: ¿Se debería levantar México de la mesa de negociación?

Con relación a la primera pregunta de si finalmente esta renegociación va a llegar a buen término, es muy difícil contestarla en forma puntual, y prefiero ponerla en términos de porcentaje de probabilidad: tal y como terminó la cuarta ronda de negociaciones, la probabilidad de que la negociación fracase es de 60 por ciento; como consecuencia, la de que sí se lleve a cabo en buenos términos se reduce a 40 por ciento.

También hay que decir que existe un tercer escenario que, desde mi punto de vista, sería conveniente para nuestro país, y es que la negociación se empantanara y no pudiera seguir avanzando porque la agenda política de los dos países se puede complicar en 2018.

Yo pienso que esto favorecería a México, porque durante el tiempo del empantanamiento, supongo, las cosas quedarían tal y como están al día de hoy; claro, la incertidumbre permanecería pero eso es mejor a un no definitivo.

Sobre la pregunta de si México debe seguir o no en la mesa de negociaciones —dada la intransigencia de los estadunidenses—, mi opinión es que México no se debe levantar de la mesa de negociaciones hasta no agotar todas las instancias.

Si México se levantara de la mesa le estaría haciendo “el caldo gordo” a Trump, y este manipularía la información y nos trataría de ridiculizar ante el mundo diciendo que no sabemos negociar.

La renegociación de este tratado para México es muy importante en lo económico, no estamos negociando ni la soberanía ni la dignidad nacional; por esa razón y en beneficio de México, insisto, debemos de agotar todas las instancias.

No se nos olvide que todavía quedan tres rondas pendientes, claro, pudieran no llevarse a cabo en caso de que la cuerda reviente, pero debemos tener buen cuidado de que no reviente por culpa nuestra.

Lo anterior no quiere decir, de manera alguna, que tengamos que acceder a condiciones inconvenientes para nuestro país.

Este estira y afloja mantiene la incertidumbre, misma que nos lastima, ya que muchas inversiones en México están detenidas por la falta de claridad, en lo que pudiera ser el resultado final de esta renegociación del TLC.

