¿Por qué AMLO está contra el NAIM?

Los beneficios que podrá arrojar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) son tan claros e irrefutables que me cuesta trabajo entender por qué AMLO está contra este proyecto. Las ventajas son tan obvias que no lo quiero aburrir con lo que usted, lector, ya sabe; solo quiero resaltar uno de los más importantes, y es que el NAIM será, si se realiza, un polo de desarrollo que traerá privilegios enormes a la capital, al Estado de México y al país en su conjunto. Será tal la dimensión de su impacto, que podrá generar más de 460 mil empleos en una zona del área metropolitana que es de las más pobres.

Ya se le ha explicado a AMLO que el aeropuerto que él propone no es factible si quiere que conviva con el actual; hacer Santa Lucía sería tirar a la basura una enorme inversión que existe en el inmueble que tenemos hoy, en el planteamiento del NAIM sería un complemento.

Cuando no puede rebatir argumentos técnicos, AMLO recurre a temas abstractos no comprobados, entonces dice que el NAIM es un nido de corrupción. Sobre este punto, AMLO debería saber que tiene todo el derecho de revisar y auditar este magno proyecto, pero eso es muy distinto a detener la obra. Los empresarios estamos acostumbrados y lo vemos como algo natural, que nos vigilen y nos auditen; tengo más de 30 años de ser director general de las empresas en las que he colaborado y estoy habituado, como casi todos los empresarios, a que firmas de auditores independientes sobre las cuales no se tiene influencia alguna, revisen y den un dictamen. Además, por estar siempre en el sector financiero, he tenido que cumplir con disposiciones que impone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la cual he tenido que someterme a sus diversos escrutinios.

Insisto, el querer revisar o auditar es algo que se puede y se debe hacer, pero eso no tiene que implicar cancelar, retrasar o impedir un proyecto tan benéfico para el país.

Cancelarlo sería traicionar los intereses más nobles de la nación, sería borrar la oportunidad de crear cientos de miles de empleos donde más se necesitan, sería quitarle la oportunidad de que más de medio millón de personas —en forma directa— y varios millones en forma indirecta, mejoren su nivel de vida.

¿Cuál es la razón de AMLO para estar contra el NAIM? Se requiere de una explicación clara de su parte y no perdernos el respeto a los ciudadanos, queriendo darnos “explicaciones” a través de los cuentitos que mandó a hacer con caricaturas insultantes. Ejemplificar a los inversionistas del NAIM como cerdos demuestra su falta de sensibilidad y su torpeza, al agredir a gente que está invirtiendo en México y por México.

