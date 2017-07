Notable el cambio de expectativas

Hemos comentado muchas veces que el Banco de México hace una encuesta mensual, entre más de 20 analistas muy acreditados sobre la economía mexicana.

Acaba de salir la información de junio, y me pareció interesante compararla con el resultado del primer mes del año; el cambio de expectativas es notable en algunos rubros, en otros no hay cambios significativos.

Por grado de importancia llama la atención cómo mejoró el pronóstico de crecimiento para este año; en enero era de 1.4 por ciento y en junio subió a 1.98 por ciento, el giro es enorme por el impacto que tiene medio punto del producto interno bruto (PIB) en la actividad económica.

Aunado a lo anterior, en enero los analistas estimaban que el valor del dólar, en relación al peso, sería de 21.70 contra una cotización de 18.74 en junio; eso significa una mejora de más de 15 por ciento.

Por lo que se refiere a la inflación, al comienzo del año estimaban 5.25 por ciento y ahora lo subieron a 6.02 por ciento; por lo que se refiere a tasas de interés, la expectativa prácticamente no cambió.

Las razones de esto son muchas, la más importante es el optimismo que existe en relación a la negociación del Tratado de Libre comercio (TLC) con Estado Unidos, que iniciará en agosto.

Por otro lado, los ánimos se han levantado al conocer que este año las exportaciones están regresando con fuerza, y seguramente serán el motor de la economía este 2017; en contraste, el consumo, que fue nuestro sustento el año pasado, irremediablemente ya no tendrá un peso específico tan grande.

El peligro de que las calificadoras nos redujeran el nivel de calificación de nuestra deuda es cada vez menor, toda vez que las finanzas públicas están mejor equilibradas.

Claro, aquí jugó un papel muy importante el dividendo que el Banco de México le pagó al gobierno federal y que fue producto de la utilidad extraordinaria que tuvo el banco central por mantener más de 170 mil millones de dólares en sus reservas.

La expectativa que no mejora, es que la inseguridad se veía mal en enero y en junio se ve peor; es lamentable que la clase política en conjunto, no se dé cuenta o no se quiere dar cuenta de que la gente ya está harta de este cáncer.

Además, insisto, ¡esto es el principal freno al desarrollo económico!

