Mercados nerviosos

Los últimos días han sido de alta volatilidad; el origen es el mercado de EU, que contagia al resto del mundo. En lo que se refiere a tasas de interés en EU, se da por descontado que la Fed incrementará la suya el 21 de marzo en 0.25% para llevarla a 1.75%; la verdadera discusión está en si después de esa fecha aumentará su tasa dos o tres veces más. Jerome Powell habló en un comité del Senado, a principio de semana, y no aclaró el panorama; por lo tanto, ganó el pesimismo y el jueves las bolsas bajaron, pese a que el martes y miércoles empezaron con ganancias importantes y cerraron con pérdidas. Algo parecido pasó ayer, el rendimiento de los bonos de 10 años que ya habían tocado 2.92% se regresaron a 2.88, lo que es una contradicción; al final, los mercados no se deciden a tomar tendencia en ningún sentido, lo que provocará más volatilidad. En cuanto al valor del dólar, con respecto a sus pares, no parece que se vaya a recuperar de sus pérdidas en el corto plazo.

Lo anterior ha afectado a México, a lo que hay que añadir que sigue la incertidumbre por el TLC y el proceso electoral; este panorama no parece que cambiará en el corto plazo, y la peor parte se ve en la BMV, que en febrero tuvo un rendimiento negativo de 7%, borrando la utilidad de enero. La bolsa acumula en el año tuvo una pérdida cercana a 4%; en lo que se refiere al precio del dólar contra el peso, este último perdió al pasar de 18.50 a 18.84; la moneda está muy volátil y puede sufrir mucho si no se firma el TLC o si sale ganador AMLO.

Además de los factores externos que nos afectan, nuestra problemática interna es compleja; por un lado, debido a la debilidad de las finanzas de gobierno, la inversión pública es prácticamente nula y la privada está detenida por la incertidumbre que generan los factores detallados. Algo aún no resuelto es el tema de la inflación, que aún y cuando la lectura de los últimos 12 meses ya cayó —de 6.77% en diciembre— a 5.45% al 15 de febrero, el riesgo de un rebote existe; por lo tanto abre la posibilidad de que Banxico suba nuevamente la tasa en abril, después de que lo haga la Fed. Banxico hoy piensa que no será necesario un aumento, pero el mercado tiene dudas y esto incrementará la volatilidad en el mercado de bonos.

info@cism.mx

@CISomozaMusi

www.cism.mx