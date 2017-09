¿Usted cree que México está muy bien?

Siempre me ha gustado resaltar lo bueno, pero también, para ser objetivo, tengo que reconocer lo malo; además, lo difícil de hacer juicios es que las cosas no son blanco y negro, lo más normal es que casi todo tenga tonos de gris. En virtud de la reflexión anterior, hoy me permito criticar el triunfalismo que el Presidente de la República mantiene cuando se refiere a los logros económicos de su administración y, particularmente, lo que hemos visto este año. Que el crecimiento de la economía mexicana esté unas centésimas arriba de lo que se logró en el mandato de Calderón no es como para echar las campanas a volar; usted haga su propio juicio: en los seis años de Fox el crecimiento promedio fue de 2.21 por ciento; en el de Calderón 2.17 por ciento, y en esta administración —asumiendo que este año creceremos 2.3 por ciento y el entrante 2.5 por ciento— el promedio sería 2.23 por ciento.

Lo que el Presidente no dice es que él y su secretario de Hacienda, en el inicio de esta gestión, nos prometieron que después de las llamadas reformas estructurales veríamos crecimientos de 4 por ciento; la pregunta es ¿qué pasó? ¡Explíquenos!

En lugar de presumir que este año creceremos 2.3 por ciento, que efectivamente es mejor de lo esperado a principios, lo que se debe hacer es ver que con tan pequeño dinamismo el país está anclado en la mediocridad; con estas cifras no es posible reducir la horrible pobreza en la que vive la mitad de los mexicanos, y algunos —alrededor de 15 por ciento— en situación extrema.

Me parece que lo primero que deben hacer quienes ostentan el poder es reconocer en dónde estamos, cuáles son los problemas tanto internos como externos que enfrentamos y vamos a afrontar, y en función de eso ofrecer soluciones. Me llama la atención que a estas alturas del partido y con las elecciones presidenciales muy cerca, la administración no haya puesto en marcha un plan y una estrategia para mejorar la seguridad y, por supuesto, para atacar y así detener tanta corrupción e impunidad. Desde mi punto de vista, este tema será el central en la elección de 2018, pero se nota que hoy no existe el liderazgo ni la voluntad para empezar a arreglar las cosas o, cuando menos, iniciar la discusión con planteamientos serios.

La economía en 2017 está mejor de lo que se esperaba a principio de año; paradójicamente el principal elemento que la impulsó es que la economía de EU está creciendo en forma robusta, lo que nos ha permitido recuperar el dinamismo de las exportaciones. Reconozco que por parte del gobierno existió este año mejor disciplina fiscal, pero como dije al principio, no se pueden echar las campanas a volar. Es mucho más lo que quede por hacer, que lo que se ha logrado.

