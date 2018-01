Buen despertar de los mercados

Lo que hemos visto en estos primeros días de 2018 es un optimismo generalizado sobre el futuro de las bolsas mundiales; en EU los precios se han incrementado cerca de 2 por ciento —lo mismo que en Europa—, los mercados de Japón y China también han tenido resultados positivos. Por lo que toca a América Latina, en México el IPC crece más de 1 por ciento, en tanto que Brasil y Argentina tienen las mejores alzas, con 3 y 5 por ciento, respectivamente.

Dicho optimismo está fincado en lo que hemos resaltado en esta columna: la economía mundial crece muy por arriba de lo previamente esperado, y lo que más sorprende es que los países desarrollados lo están haciendo por encima de su propio potencial, lo cual preocupa, pues de no darse cambios estructurales que justifiquen lo anterior, esta bonanza será efímera y puede venir con fuertes presiones inflacionarias. Por lo que se refiere a las naciones menos desarrolladas, el liderazgo lo tienen China e India; la primera con mucho más influencia en el contexto mundial, al ser ahora una economía bastante abierta, en tanto que India aún tiene muchas barreras que impiden su integración a la economía internacional.

América Latina se podrá beneficiar, en un entorno de mejores precios de las materias primas, toda vez que la fortaleza del dólar no es tan evidente.

Este año que inicia, México tiene una perspectiva más incierta debido a varios factores que impiden ver con claridad el futuro próximo, el más importante de estos en el corto plazo tiene que ver con cuál será el resultado final de la renegociación del TLC; como he dicho en ocasiones anteriores, si no logramos un acuerdo satisfactorio o EU cancela o suspende el tratado actual. Eso no nos va a matar, pero a corto plazo sí nos puede lastimar mucho. Otro factor que empezará a ser más importante, en la medida que avance el año, es la contienda política; si López Obrador encabeza con evidente mayoría las encuestas para marzo, los inversionistas se van a poner nerviosos, los proyectos de inversión se pueden empezar a detener, así como los mercados, tipo de cambio, bolsa y tasas de interés, lo empezarán a resentir.

La gran preocupación a escala mundial son los problemas geopolíticos, que son muchos y que pueden tener graves consecuencias; la inestabilidad en Medio Oriente y Corea del Norte son los más evidentes, pero no los únicos, además, con un presidente como el que hoy existe en el país más poderoso del mundo, que en lugar de tratar de poner orden hace exactamente lo contrario, la perspectiva no es buena.

info@cism.mx

@CISomozaMusi

www.cism.mx