Banxico sube tasa de interés

Ayer, Banco de México decidió incrementar la tasa de interés de referencia de 7.25 a 7.50 por ciento; era una noticia que se esperaba en forma mayoritaria, aún cuando algunos analistas pensaban que no era necesario este movimiento debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos, en su última reunión de política monetaria, no había subido su tasa.

Desde mi óptica, Banxico tomó la decisión correcta y se adelantó con este movimiento a la Reserva Federal, que seguramente subirá la tasa de interés en su próxima reunión del 21 de marzo. Para nuestro banco central es importantísimo dejar bien anclada la inflación para este año, y para ello su principal arma es el tipo de interés.

Algunos critican esta decisión del Banxico, arguyendo que la economía se puede contraer demasiado, pero sin desestimar que las alzas en las tasas de interés no alientan el crecimiento, en el caso de México los efectos no son tan nocivos como en EU, ya que nuestra economía no está tan apalancada como la de ellos. Dicho de otra manera, tanto empresas como individuos en México, no recurren tanto al crédito como los estadunidenses.

Además del alza que vimos ayer, es muy probable que Banxico pueda subir la tasa nuevamente en este primer semestre. Dependiendo de la renegociación del TLC, así como del resultado de las elecciones presidenciales, las tasas podrían bajar un poco y así desligarse del ciclo que marcará la Reserva Federal.

En un escenario optimista que incluye la firma del TLC y que la elección no la gana López Obrador, las tasas podrán bajar a 7 por ciento; en un contexto sin TLC y con López Obrador, es muy probable que las tasas terminen arriba de 8 por ciento. Entre estos dos escenarios, veremos los movimientos futuros.

Algunos se preguntarán por qué el peso no se revaluó algunos centavos, la explicación es que el dólar se está fortaleciendo con respecto a todas las monedas, lo cual también afecta al peso mexicano.

info@cism.mx

@CISomozaMusi

www.cism.mx