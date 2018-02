¡Un Tesla en el espacio!

Elon Musk acaba de despertar mi espíritu ochentero gracias a la tecnología del 2018. Ayer el multimillonario sudafricano lanzó al espacio un enorme cohete de carga en calidad de prueba, pero tuvo la genialidad de aprovechar el viaje para poner en órbita un convertible rojo de la marca Tesla (por supuesto), con un maniquí a bordo vestido con traje espacial, una mano al volante y la otra sobre la puerta del auto. El nombre del maniquí es, por supuesto, Starman, en homenaje al gran David Bowie y sus canciones.

Para hacer más vistoso su espectáculo, el auto tiene una serie de cámaras adaptadas al auto, por lo que pude pasar largos ratos contemplando cómo el auto avanza por el cielo oscuro con la Tierra de fondo. ¿Quiere verlo? Basta con entrar a la siguiente dirección de You Tube para contemplar el espectáculo: https://www.youtube.com/watch?v=aBr2kKAHN6M&feature=youtu.be



Por supuesto que me emocioné. Y no crea que tengo algo de ingeniero aeroespacial ni nada por el estilo. Simplemente me emocioné porque la imagen que pude ver desde mi computadora fue algo como sacado de la revista estadunidense de comic Heavy Metal, una de las que leía gracias a mi amigo Alfonso Gómez, quien me inició en esa maravilla del arte contemporáneo.

Ver el Tesla aeroespacial orbitar la Tierra fue, como señalé en un principio, un mazazo de vuelta a los años 80, con gusto y con nostalgia. Ahora tendré que buscar una imagen de Airman con el planeta azul de fondo, convertirlo en poster, y colgarlo de la puerta de mi cuarto para contemplarlo mientras me receto unas buenas piezas de David Bowie. La política y la grilla pueden esperar.

El banquillo

Acuerdo.- El próximo sábado habrá cónclave de candidatos priistas del Área Metropolitana de Guadalajara. Se trata de una reunión que sostendrán los candidatos del Revolucionario Institucional con Miguel Castro Reynoso, aspirante a gobernador por el PRI, para firmar un acuerdo de trabajo conjunto en favor de las políticas de seguridad y servicios para los habitantes de la ciudad. El acuerdo se firmará el fin de semana, porque, para entonces, ya se tendrán definidos oficialmente a todos los candidatos del tricolor.

Sangre.- Dicen los británicos que los políticos son chupasangre, y que resulta confortante verlos de vez en cuando donando la suya. Y sí. Ayer quienes pusieron el ejemplo en la donación fueron el secretario de Salud, Alfonso Petersen; la directora del centro jalisciense de Donación Sanguínea, María Guadalupe Becerra; y el director del Hospital de Occidente, Miguel Ángel Van-Dick. Todos ellos acudieron a la unidad móvil de la distribuidora Química y Hospitalaria GAP, donde “se cayeron” con su sangre.

