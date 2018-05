Sin remordimiento

Matas a tres estudiantes; mandas disolver sus cuerpos en ácido y, al darte cuenta de que estás metido en un terrible problema con la ley, huyes a otros estados del país... para seguir delinquiendo.

Lo que menciono es el caso de Jonathan “N”, el joven detenido por la Policía Federal hace un par de días en el Estado de México tras una investigación por presunta extorsión en contra de una trabajadora doméstica.

El arrestado es uno de los hombres que mató a los tres estudiantes del CAAV, el mismo que huyó a Colima, luego a Guerrero, y finalmente llegó al Estado de México a hacer lo que habitualmente hace: cometer crímenes.

¿Hubo remordimiento por parte de Jonathan tras haber matado a los tres estudiantes? No lo creo. Seguramente el ahora detenido pensó que lo de los estudiantes eran gajes del oficio, y simplemente cambió de aires porque, presuntamente, el cartel delictivo de Jalisco con el que trabajaba le ordenó salir del estado y no regresar más, so pena de ser asesinado como castigo por el “error” en el caso de los estudiantes.

Uno pensaría que Jonathan habría aprovechado la oportunidad para rehacer su vida. Que el destino le evitaba entrar a la cárcel, y que bien podría cambiar su identidad y buscar un trabajo en otras latitudes. Volver a empezar, pues.

Pero no. Jonathan y seguramente muchos otros criminales como él, no tienen en mente otras opciones para vivir. Por alguna razón (¿falta de oportunidades? ¿ valores equivocados?) Jonathan considera que lo único que tiene por delante es una carrera delictiva, tal vez con la esperanza de algún día convertirse en jefe y disfrutar de lujos que nunca ha tenido.

Y allí está lo triste del asunto. Que existen pocas esperanzas de que un criminal decida cambiar su estilo de vida. Jonathan debe pagar con la cárcel su inhumano trato con los estudiantes del CAAV. Pero ni siquiera ante una remota posibilidad de cambio, decidió remediar sus errores.

¿Cuántos Jonathans tendremos en México? Tristemente deben de ser miles. Qué pena.

El banquillo

Ezquizofrenia.- Habituado a pasar frente a las oficinas del PRI estatal de Jalisco de manera constante, resulta algo extraño que desde hace unos días sobre la avenida del Campesino hay no uno, sino varios autos con calcomanías de Alfaro Gobernador en el cristal posterior, mientras que apenas dos o tres lucen el slogan #YoMando, de Miguel Castro. Bueno, quien esto escribe incluso vio una SUV con la calcomanía naranja de Alfaro... y una en favor de la candidata priista al Senado Rocío Corona. Ahora sí que como dice un personaje de Eugenio Derbez: ¡Que alguien me explique!

Historia.- Un 11 de mayo, en 1812, entró a Guadalajara en calidad de detenido José Antonio El Amo Torres, insurgente leal a Hidalgo. Fue después ahorcado y descuartizado.

