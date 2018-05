¿Quién apoya al sexoservicio?

Retomo un tema del cual ya he hablado en otra ocasión, pero que me sigue pareciendo importante: ¿por qué existe activismo en favor del aborto, o de la despenalización de la mariguana, pero no en favor del sexoservicio?

Viene el tema a colación (y entiendo que no es algo sencillo), porque ayer hubo una manifestación de sexoservidoras de Guadalajara, quienes se quejaron ante la CEDHJ por malos tratos por parte de policías municipales de la capital tapatía e, incluso, de un agente de la fiscalía estatal.

El sexoservicio en México existe desde siempre, y Jalisco no es la excepción. Pero esa labor se realiza de manera disfrazada o clandestina, pese a que su práctica constituye un riesgo de salud tanto para quien ofrece el servicio, como para quien lo recibe.

De manera regular conocemos de casos donde la autoridad hace redadas en centros nocturnos o casas de masajes para “rescatar” a personas que presuntamente son víctimas de lenocinio. Pasa el tiempo, sin embargo, y los mismos servicios son ofrecidos en otros locales, y no pasa nada.

Reitero entonces mi inquietud: ¿por qué no hay apoyo de la sociedad civil, por medio de diferentes agrupaciones, para establecer leyes y reglamentos que permitan el ejercicio de la prostitución de manera segura y abierta?

Imagino que trabajar en favor de mejores prácticas en materia de sexoservicio no es tan glamoroso como hacerlo en favor de la despenalización del aborto, o la despenalización del consumo de drogas. Pareciera que el tema de la prostitución es algo ajeno a todos, un tema velado del que pocos se atreven a hablar y, mucho menos por el cual manifestarse.

No se trata de hacer apología del sexoservicio, pero tampoco se trata de mirar hacia otro lado cuando es importante proteger a mujeres y hombres en materia de salud y de respeto a su dignidad.

Pero no. Aparentemente el tema no es rentable en materia política. Por eso la prostitución sigue siendo un tema tabú... Salvo para algunas organizaciones. ¿Dónde están los demás activistas?

El banquillo

Terrible.- Resulta espeluznante la cadena de asesinatos de candidatos y políticos en todo el país. Prácticamente no hay semana en la que por lo menos un hombre o mujer en busca de un cargo de elección popular caiga abatido por balas de criminales. La impunidad sigue siendo un lastre terrible en el camino de México por la democracia.

Recular.- Interesante ver el cambio de tono en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer, luego de semanas de intenso golpeteo sobre esa cuestión, AMLO parece haber dado un paso de costado y ahora deja ver que la terminal sí puede construirse en donde se está edificando. ¿Hizo efecto la presión empresarial?

