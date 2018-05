El regreso de Frank Underwood

Frank Underwood está de regreso.

El infame y perverso político estadunidense de la serie House of Cards debe haber puesto una oficina de consultoría, y de seguro fue contratado para armar una campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador.

Porque sólo a un personaje como Frank Underwood (sí, el encarnado por el ahora defenestrado actor Kevin Spacey) se le puede ocurrir armar una campaña usando como señuelo la hasta ahora inexistente serie de televisión El Populismo en América Latina, y lograr que todos cayeran en el anzuelo.

La serie de televisión, por lo que se sabe hasta el momento, no existe. Lo que sí existe, sin embargo, es una serie de acciones para hacer creer que la serie es real.

Porque sólo a una mente brillante en temas de desprestigio político se le pudo ocurrir crear una empresa para entrevistar desde hace un año a políticos sobre el tema del populismo con el señuelo de la serie. Así se tiene la primera coartada: hoy hay personajes que juran y perjuran que los entrevistaron, pero nunca tuvieron más contacto o información sobre la presunta serie.

Luego ese Frank Underwood contrató (imagino) a un productor de cine que nadie conocía para que hiciera el papel de responsable de los programas. Ese hombre, Javier García, es prácticamente imposible de contactar, y en sus oficinas nadie abre la puerta. Eso sí, García se queja vía carta de que AMLO quiere boicotear la serie.

El tercer acto es la aparición de anuncios sobre el programa en camiones de la Ciudad de México. Los anuncios, sin embargo, no indican cuándo ni dónde se transmitirá la serie.

Por último, en medio de la confusión, se hace circular por redes sociales enlaces a un programa titular prácticamente igual, pero producido en 2008 (hace diez años), y se les hace pasar por la serie supuestamente recién realizada.

A final de cuentas Frank Underwood ganó la partida. No hay serie. No hay canal de televisión que la ofrezca. No hay fecha de lanzamiento, pero sí hay polémica en torno a la misma y personajes reales (entrevistados, periodistas, políticos y AMLO) peleando en torno si el candidato de Morena quiere o no ejercer actos de censura a la libertad de expresión.

Ese Frank Underwood no sólo es un loquillo; es uno que piensa la cosas con más de un año de anticipación. Punto para el personaje de House of Cards.

El banquillo

Cambio.- La inminente salida de Enrique Ochoa Reza de la dirigencia nacional del PRI (algo que no se confirmaba aún al momento de redactar este texto), puede ser un aliciente para Miguel Castro Reynoso. Y es que con el cambio de estafeta, y la llegada de un veterano priista como es René Juárez, habría un reagrupamiento de filas al interior del partido a escala nacional y, por consiguiente, en Jalisco.

