Comenzó el reacomodo en la carrera presidencial

La renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial fue el punto de quiebre para una serie de maniobras que permitirán conformar solamente tres opciones para los ciudadanos a la hora de votar.

No se trata de un “complot” donde los diferentes actores se reúnen en “lo oscurito” para negociar los votos. Se trata más bien de movimientos naturales entre grupos de poder que tienen afinidad entre sí, y que no dudan en trabajar juntos para evitar una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador.

Se sabía que eventualmente Margarita Zavala iba a retirarse de la contienda. Su nivel inicial de intención del voto se fue perdiendo conforme avanzó la campaña, y al final la presión de ciudadanos y de organizaciones (que no respondieron con el apoyo monetario esperado) logró el objetivo de que abandonara.

En el núcleo duro del equipo de trabajo de Zavala se pensó en la candidatura independiente con la esperanza de que el desenlace hubiera sido al revés; es decir, buscaban minar la candidatura de Ricardo Anaya para que, al final, el queretano terminara por doblegarse en favor de la ex panista. Pero el colmillo de Ricardo Anaya resultó ser largo y, al lograr una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, la apuesta de Margarita Zavala simplemente no avanzó.

La renuncia de la candidata, sin embargo, no será en vano para su equipo. Muchos de los allegados a la hoy ex candidata llegarán a cargos tal vez no muy visibles, pero que les permitirá mantenerse en el mundo de la política.

Ahora vendrá una segunda etapa de reacomodo. La presión que vendrá contra Jaime El Bronco Rodríguez Calderón será más que fuerte, con la intención de que el nuevoleonés decida retirarse de la campaña antes del tercer debate presidencial. De hecho, en redes sociales ya hay voces que llaman al Bronco a tomar el mismo camino que Zavala, y no pocos memes en el mismo sentido.

Al final, la contienda será entre tres, con tendencia a ser entre dos. Ni Ricardo Anaya, ni José Antonio Meade abandonarán sus candidaturas, pero en el último mes de las campaña habrá una fuerte campaña no oficial para que el electorado anti López Obrador vote para presidente por el principal rival del Peje, y por diputados del otro partido o frente para equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El banquillo

Buena noticia.- La renuncia de Margarita Zavala beneficia al candidato panista a gobernador, Miguel Ángel Martínez, pues si bien se encuentra alejado de los punteros en las encuestas locales, ya podrá recuperar para su causa a los panistas locales que trabajaban en favor de la candidata independiente. Tal vez no sean muchos, pero estoy seguro de que el candidato panista a gobernador de Jalisco agradecerá todo el apoyo posible.

