Nos sobran tres partidos políticos

Me da mucha pena decirlo, pero hay tres partidos políticos en México que no merecen existir. O mejor dicho, no merecen registro y, por lo mismo, tampoco el apoyo monetario de las autoridades electorales.

Me refiero al Partido del Trabajo (PT), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a Movimiento Ciudadano (MC), antes Convergencia, pues han navegado de muertito por muchos años en lo que se refiere a las elecciones presidenciales.

Van algunos datos:

La última vez que el Partido del Trabajo presentó un candidato a la presidencia de México fue en 1994, al estar obligado a ello por ser un partido con registro nuevo. En esa ocasión la abanderada petista fue Cecilia Soto, quien ya no milita en ese instituto político. ¿Qué pasó después? Que en los procesos electorales para la presidencia de la república de los años 2000, 2006, 2012, y ahora en 2018, se sumaron a alianzas en las que no fue candidato a ocupar Palacio Nacional ningún militante de ese partido. Cuatro procesos cachando votos de candidatos de otro partido.

Veamos el caso del PVEM, que es prácticamente una copia de lo ocurrido con el PT. El único candidato presidencial que han presentado los verdes fue Jorge González Torres, en 1994, y eso porque estaban obligados a hacerlo. Después de eso, nada. En 2000, 2006, 2012 y ahora en 2018, se han sumado a las campañas de candidatos de otros partidos.

¿Y el Movimiento Ciudadano? Resulta que nunca (leyó bien, nunca) han presentado un candidato a la presidencia de México. El ahora MC nació como Convergencia en 1999. Un año después, en las elecciones del año 2000, ese partido se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces militante del PRD. Es decir, MC lleva cuatro procesos electorales en los que participa, sin haber postulado nunca a un militante suyo.

Nueva Alianza, hay que decirlo, ha trabajado de otra manera y apenas en 2018 participa en las elecciones sin un candidato propio. Ese partido postuló en 2006 a Roberto Campa (hoy subsecretario de Gobernación), y en 2012 a Gabriel Quadri.

El PRD va en este 2018 por primera vez sin candidato de su partido, mientras que el PAN siempre ha postulado un militante suyo. El caso del PRI llama la atención, pues siempre postuló a un militante tricolor, con excepción del actual proceso, donde su abanderado, José Meade, es un simpatizante, pero no un miembro del partido.

Pero vuelvo al párrafo inicial: ¿para qué nos sirven el PT, PVEM y MC, si no son capaces de postular a un militante suyo en una elección presidencial? Lo que tendrían que hacer, me parece, es convertirse en corrientes de un partido político diferente (PRI, PAN o PRD), y dejar de cobrar su subsidio como instituto político.

Pero eso, me parece, es mucho pedir.

manuel.baeza@milenio.com

twitter @baezamanuel