Una buena propuesta

A riesgo de ser considerado parcial, debo decir que una propuesta sobre seguridad pública del candidato naranja a la presidencia municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, resulta bastante interesante.

Del Toro, en rueda de prensa realizada ayer, mencionó la intención de crear una brigada de abogados para apoyar a los policías municipales al momento de hacer el papeleo respecto a personas detenidas.

Dicho de otra manera, esta brigada de abogados estaría pendiente de que los uniformados cometan errores en sus actas y reportes, errores que a la larga son utilizados por abogados para lograr la no acción penal contra delincuentes. ¡Que no la vayan a regar, pues!

Quiero entender que miembros de dicha brigada (que según Del Toro estaría integrada por 50 personas), iría de inmediato a donde haya una persona detenida para asesorar al policía, y que además estaría presente en las instalaciones del Ministerio Público para revisar que el papeleo necesario para entregar a un arrestado sea llenado de la manera correcta.

Si se logra esa propuesta, mucho se habrá avanzado. Por lo que alcanzo a conocer desde la redacción del diario, es bastante común que criminales sean liberados porque los agentes policiacos o militares que arrestan a una persona cometen errores desde sencillos hasta graves al momento de presentar a los detenidos ante la autoridad correspondiente. Así, hay criminales que salen libres porque los documentos no indican cosas simples como el nombre correcto de la calle en que fueron detenidos, o porque la hora no coincide, o porque se dice que iban en un auto cuyas características no corresponden totalmente con el que se describió.

Lo esencial es que se termine con la impunidad, la cual muchas veces es producto de errores de las autoridades.

Y como no me voy a poner a hacer predicciones sobre quién ganará la elección en Guadalajara, baste decir que espero que esa propuesta se ponga en marcha, sin importar el color del partido que haya colocado al presidente municipal.

El banquillo

Pregunta.- Sigo con la duda: ¿realmente existe la serie de televisión El Populismo en América Latina? Y no me refiero a la serie de 2008, con Álvaro Vargas Llosa. La de hoy me suena a montaje con intención política.

Agua.- Mañana habrá un debate en el ITESO con el tema Problemas del agua en Jalisco, en el marco de la elección a gobernador. Bajo la moderación de Daniela Gloss, participarán Jorge Rocha, Héctor Castañón y mi compañero Agustín del Castillo. La cita es las 15:30 horas en el Auditorio W de la Universidad Jesuita en Guadalajara.

