Una pareja fue atacada a tiros en Tlajomulco de Zúñiga. Hombre y mujer estaban en una tienda de abarrotes cuando desconocidos ingresaron al establecimiento y les dispararon. La mujer murió en el lugar, mientras que el hombre atacado subió a un carro y emprendió la huida a toda velocidad perseguido por los criminales. En algún momento del suceso el hombre perdió el control de su auto y volcó. Cuando llegaron los para médicos, encontraron que el afectado tenía al menos un tiro en la cabeza. Su estado de salud es grave.

Todo esto que le cuento no ocurrió al amparo de la noche; o en las primeras horas de la madrugada, cuando la mayor parte de la población está lista para despertar.

No. El ataque de los sicarios fue a las 12:00 horas; es decir, a plena luz del día y en una zona donde viven y trabajan miles de personas. La impunidad en todo su esplendor.

Algo mal debemos estar haciendo cuando criminales salen a la calle a delinquir sin preocuparse por ser detenidos o, por lo menos, identificados. Y no se trata de robo de autos, o de asaltantes que busquen un rincón para atracar a un peatón desprevenido. Se trata de asesinos capaces de matar a la luz del día y frente a otras personas. Se trata de personas que no temen ser detenidos en flagrancia, porque normalmente eso no ocurre.

Retomo el asunto de la impunidad. Quien obra mal no tiene empacho en andar por la calle armado, pues sabe que portar una pistola o un rifle no es un delito grave. Y si acaso es detenido, un abogado sabrá cómo reducir la pena o, en su defecto, evitar incluso que se castigue al culpable.

No pretendo sonar como alguien que busca retroceder en las garantías individuales, pero insisto en que se deben tomar en México dos tipos de acciones: endurecer las leyes para convertir la portación de armas en un delito grave; y establecer medidas para revisar autos en circulación, a fin de prevenir que cualquiera salga a la calle con un arma de fuego.

Entiendo que las comparaciones son odiosas, pero mientras en el Reino Unido el gobierno busca establecer medidas para impedir que los ciudadanos salgan a la calle con armas blancas, en México no logramos controlar el ingreso ilegal de pistolas, rifles de asalto y municiones, y mucho menos que la gente ande armada por la calle sin problemas.

Porque los asesinatos ya no son cosa de un callejón oscuro, o de un tiroteo de madrugada. Ahora los criminales no dudan en atacar a mediodía.

El banquillo

Denuncia.- Personas cercanas a la vida interna de Movimiento Ciudadano comentan que sería cuestión de horas para que se presente ante la PGR la denuncia que su candidato a gobernador, Enrique Alfaro, dijo que se haría contra el candidato de Morena, Carlos Lomelí, por un presunto fraude en la compraventa de medicinas a nivel estatal. Habrá que estar pendiente.

