Un mes ha pasado desde que tres estudiantes del CAAV no hayan regresado a casa. Un mes de sufrimiento indescriptible para su familia, y de angustia y molestia para la sociedad.

Hace un mes los jóvenes eran alegres y entusiastas como son los estudiantes, y en momentos negros fueron secuestrados y ya nada hemos sabido de ellos.

A un mes, por desgracia, la perspectiva no es halagadora. No entraré en detalles porque no los conozco, pero hay indicios de un terrible desenlace sobre el tema. Ojalá esté equivocado.

Esperando siempre lo mejor, insistiré en un tema que siempre arroja una luz de esperanza en tiempos difíciles. La solidaridad y la empatía ciudadana.

Desde el momento en que se supo que los tres estudiantes desaparecieron, la reacción social llamó la atención. Por supuesto que los familiares de los muchachos, y los compañeros de escuela de los mismos, hicieron escuchar su voz de protesta de inmediato. Pero en apenas unas horas la petición se extendió a diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en Jalisco, pero también en otras partes de México.

Quien esto escribe fue testigo de cómo madres de familia, abuelas y profesionistas maduros, entre otros, marcharon y cargaron pancartas para exigir la aparición de los estudiantes, y de miles de personas que no están localizables.

También he visto personas molestas que intentaban canalizar su rabia con protestas, o simplemente intentando convencer a sus contertulios de la necesidad de hacer algo más que preocuparse. Resignarse jamás, dicen.

Grupos religiosos, asociaciones escolares, organizaciones no gubernamentales y personas “de a pie” se sumaron a la exigencia de localizar a los desaparecidos. De que hijos, esposos, madres de familia desaparecidas regresen a sus casas, y que regresen bien.

A un mes, tenemos la certeza de que la sociedad no está dispuesta a dejar que desaparezca más gente, y menos a quedarse callada. Esperemos ahora lo mejor. Lo merecemos todos.

El banquillo

Todos parejos.- Ahora que se puso de moda estar revisando en qué vehículos se mueven los candidatos presidenciales, y luego armar cierto alboroto sobre el tema, tal vez valdría la pena que el INE proporcionara a todos los candidatos un avión privado para vuelos largos, y avionetas para vuelos cortos, de manera que no existiera duda sobre el origen de las naves y, lo más importante, sobre quién paga los mismos. El costo, por supuesto, tendría que ser descontado del dinero de los partidos. Así, todos contentos. ¿O no?

Placeados.- En Tonalá de plano se volaron la barda. Miren que ponerle a una plaza el nombre de Enrique Peña Nieto. Y luego se extrañan de que la gente no quiera mucho a los políticos.

manuel.baeza@milenio.com

twitter @baezamanuel