La renuncia de Margarita

Nadie le dirá oficialmente que es verdad, pero la versión cobra fuerza conforme pasan las horas. Se trata de la presunción de que Margarita Zavala abandonará la carrera presidencial en los próximos días.

Insisto en que nadie le dirá que sí, y menos con detalles, pero en lo personal he escuchado hablar del presunto retiro de Zavala a un par de personas que conocen al panismo nacional, además de que algunos usuarios de Twitter y Facebook han coincidido en esa versión. La candidata, hay que decirlo, asegura que no renunciará, pero reconoce que tienen dificultades financieras y que adeuda a sus colaboradores un mes de sueldo.

Hay que estar atentos, sin embargo, a lo que ocurriría si Margarita Zavala renuncia a la candidatura, pues ya inició la impresión de las boletas electorales, y no se pueden hacer cambios a la misma.

De hecho Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó ante banqueros en una reunión, que no existen posibilidades de que un candidato decline a favor de otro, es decir, que un candidato pueda “pasar” a otro sus votos.

Si Margarita Zavala decide dejar su candidatura, su nombre aparecerá en la boleta, pero ningún voto en favor de ella contará como tal. En todo caso lo que tendría que hacer, si se retira, es llamar al voto en favor de un candidato para evitar que se pierdan los de sus simpatizantes. Es previsible que si renuncia, la mayoría de sus votos se iría con el panista Ricardo Anaya, quien debe estar ansioso de recibirlos.

Ahora bien, el próximo domingo habrá debate presidencial y cabe la posibilidad de que Zavala anuncie durante el mismo, o apenas terminado el encuentro, que sus seguidores se sumen a la campaña de Anaya. Sería un movimiento raro (un candidato haciendo campaña por otro), pero tal vez efectivo en un intento por tumbar a López Obrador.

Insisto en que nada hay de oficial sobre el tema, pero es un hecho de que las versiones sobre la renuncia de Zavala existen. Y los malpensados podremos leer en las más recientes declaraciones de Ricardo Anaya un tufo a triunfo sobre los zavalistas.

El banquillo

Gabriela no lee nuestro periódico. No lee Milenio, dijo, porque el diario ha perdido la capacidad de informar. De hacer análisis. No resulta tan interesante, pues, salvo algunos columnistas nacionales y locales. A Gabriela la escuché y apechugué sus dichos. ¿Tiene razón? Tal vez. Pero nuestro compromiso se mantiene en lograr llevar a los lectores información actual, pertinente y analítica sobre lo que ocurre en la sociedad jalisciense. El esfuerzo es arduo, y nos gusta pensar que es bien recibido, pero no nos cerramos a las críticas o sugerencias. Ya escuché a Gabriela, y espero hacerlo otra vez pronto, y percibir de ella un cambio en su punto de vista. Pero también le pregunto a usted: ¿qué opina del periódico? ¿Debemos cambiar? ¿Cómo? Le recuerdo mi correo: manuel.baeza@milenio.com

twitter @baezamanuel