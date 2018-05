Dos de cine

Hoy es primero de mayo, y la gente “normal” (sí, entre comillas) no trabaja. Por eso dedicaré este espacio a un par de recomendaciones cinematográficas en el interés de que vaya a una sala de cine a disfrutar el Día del Trabajo.

La gran guerra. El fin de semana acompañé a mis hijos a ver Infinity War, la más reciente saga de la exitosa serie de Marvel. No soy fan del género, y en otras ocasiones termino por no entender mucho de la historia, sobre todo lo relativo a los personajes (me paso las dos horas preguntando a mis hijos quién es quién), pero en esta ocasión la trama no me pareció complicada y, lo más importante de todo, es que le entendí (en lo que cabe) y me gustó.

Me gustó porque la premisa central de la cinta, y no arruinaré para nada la historia adelantando datos, me pareció lo más de interesante. Ahora sí que además de las historias de los superhéroes, la lógica del villano me parece que te deja pensando mucho después de salir de la sala. Hay, entonces, una buena película que ver, y una buena dosis de material para pensar.

A soñar. Hace unos días acompañé a mis padres al cine. Elegimos una cinta mexicana no por saber algo de ella, sino porque era la que más se adaptaba a nuestro horario. ¡Bendita coincidencia! La película que vimos, Sueño en otro idioma, resultó ser de lo que más ha gustado de cine mexicano en muchos años.

La historia escrita por Carlos Contreras, y dirigida por su hermano Ernesto, me robó por completo la atención. Conocer la historia de dos hombres viejos que además de odiarse, además de ser los únicos que hablan sirkill, una lengua nativa y mágica, es de lo más interesante.

Tal vez deberían ir a la sala a ver Sueño en otro idioma sin conocer mayores detalles, para que tengan la misma sorpresa que un servidor. Lo cierto es que si no acuden al cine, se perderán la oportunidad de ver una muy buena historia, con una gran cinematografía, y un poco de magia de la cual los citadinos carecemos por completo. ¡Vayan!

Hasta aquí mis dos recomendaciones cinematográficas para hoy. Reconozco que lejos estoy de ser un crítico de cine, pero me parece que bien vale la pena acudir a las salas de su preferencia para ver dos historias muy diferentes una de otra, pero que dejan mucho para la reflexión.

El banquillo

Seguridad.- Habrá que estar atentos a la propuesta que sobre seguridad hará hoy el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. La propuesta tendrá que ser interesante sobre todo porque la capital tapatía (junto con el restado del área metropolitana) está metida en una evidente crisis de inseguridad pública. Atentos, pues, para ver qué resulta de una reunión del candidato con representantes de los medios.

