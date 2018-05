Debate: una película ya vista

Fue como una película que ya habíamos visto. Algo así como un remake, es decir, una versión casi igual, de una historia ya contada.

Así fue el debate de anoche entre los candidatos a gobernador de Jalisco.

Fue éste un debate largo y tijereteado, pues siete candidatos son muchos para pretender grandes tramos de esgrima verbal. Cuando se debe de dar juego a todos, el resultado termina siendo monótono para los espectadores.

Pero no fue algo catatónico. No. El debate tuvo sus partes lentas, pero también permitió ver un poco el talante de cada uno de los candidatos.

Enrique Alfaro, por ejemplo, salió prácticamente ileso del encuentro. Incluso hay quienes dicen que salió fortalecido. El aspirante naranja a gobernar Jalisco (él único sin corbata, por cierto) habló con tono fuerte, aunque sin gritar, y dedicó gran parte de su tiempo a hacer propuestas y, cuando no pudo evitarlo, a contestar los ataques de sus rivales. La estrategia alfarista resultó clara: hablar más a los espectadores, que a los contendientes.

Y si bien Alfaro casi (insisto, casi) no resultó golpeado, en contraparte el más vapuleado fue el candidato de Morena, Carlos Lomelí, a quien prácticamente todos acusaron de malos manejos empresariales, y no pocos actos de corrupción. La “piñata” del debate fue, sin lugar a dudas, el candidato de Morena, quien no se quedó callado y le alcanzó a atizar dos o tres golpes a sus rivales del PRI y Movimiento Ciudadano.

Miguel Castro Reynoso, del PRI, se presentó armado de una batería de propuestas, incluyendo aquella de la nueva casa de estudios para el estado, de la que incluso presentó nombre: Universidad de Jalisco, y logotipo con colores azul y amarillo. Castro se aprendió el guion y practicó el ritmo de sus respuestas, pero no termina de convencer con su lenguaje no verbal. Alguien tendrá que recordarle que, como reza el dicho, “para cabrón, cabrón y medio”.

Y si los protagonistas centrales fueron los abanderados de PRI, MC y Morena, los otros candidatos también buscaron asestar golpes a sus rivales y, de paso, lanzar propuestas de campaña. El más sereno, aunque un poco nervioso, resultó ser el panista Miguel Ángel Martínez, quien apeló al ya casi extinto estilo flemático de las primeras generaciones de Acción Nacional.

Lo cierto es que el debate, a falta de ver las opiniones de los expertos, dejó en claro que la disputa real es entre tres partidos y sus candidatos: MC con Enrique Alfaro; el PRI con Miguel Castro y Morena, con Carlos Lomelí. Y que salvo algún asunto realmente extraordinario, el resto de los aspirantes pasará por las urnas sin pena ni gloria. Una película que ya vimos en el pasado debate presidencial. Un remake. O como diría el Dr. Simi, es lo mismo, pero diferente.

