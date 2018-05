El conejo, la zanahoria y los candidatos

Veo las actuales campañas presidenciales y me viene a la mente una imagen: la de un conejo al frente de cinco zanahorias puestas en diferentes lugares de su prado. Es obvio que el conejo querrá comerse todos los vegetales, pero acudirá primero a la zanahoria más apetitosa. Ya luego verá qué hacer con las otras.

En mi imagen el conejo es la sociedad mexicana, y las zanahorias las promesas lanzadas por los candidatos en campaña.

¿Quién ha puesto la zanahoria más apetitosa? Andrés Manuel López Obrador. Lo que el candidato de Morena-PES-PT ofrece al conejo-sociedad es algo sencillo: acabar con la corrupción, y resultó algo atractivo para el animalito. No hay en AMLO proyectos elaborados, cómos y porqués. Lo que pregona es una especie de mantra aceptada por una mayoría cansada de la clase política (aunque AMLO también sea político), y si las cosas siguen de la misma manera, nada podrá evitar su triunfo.

¿Y los otros candidatos? Me parece que se han perdido en el camino y no saben realmente qué ofrecer a la sociedad. No encuentro en los discursos de Anaya, Meade o Margarita una zanahoria lo suficientemente apetitosa como para distraer al conejo de la que ofrece AMLO. ¿A dónde iríamos como nación? ¿Qué podemos esperar para los próximos seis años? ¿Cuál sería el rumbo a seguir?

Piénselo bien. ¿A qué invita Ricardo Anaya? Trae el exdirigente panista un discurso de modernidad, pero no logra conectar con toda la sociedad porque, a mi juicio, le falta un incentivo resumido en una frase o una palabra. ¿Cómo resumiría usted la oferta del frentista? ¿Exactamente cuál es su zanahoria?

Meade, por su parte, tampoco presenta una idea clara de su proyecto. ¿Continuidad diferente? ¿Ruptura con el actual gobierno? Se ha perdido el exsecretario en un discurso tibio y sin asideras.

Bueno, ni Margarita Zavala ha logrado mostrar un atractivo real. Tal vez le funcionaría ser clara y ofrecer la continuidad del gobierno de Felipe Calderón, pero es una apuesta arriesgada.

Jaime El Bronco Rodríguez, a quien no he mencionado, parece haberlo entendido mejor. Entre ocurrencias y amenazas, el nuevoleonés ofrece un gobierno de mano dura disfrazado de ciudadano, pero llegó mal y tarde a la campaña, y sin mucha credibilidad. Salvo alguna sorpresa, no logrará atraer a la sociedad.

¿Coincide con mi apreciación?

Los candidatos rezagados aún tienen tiempo para mejorar. Seguramente por eso el cambio en la dirigencia nacional del PRI. Pero entre que son peras o son manzanas, la zanahoria ofrecida por AMLO parece ser la más atractiva de todas y el conejo se muestra decidido, cuando el periodo de proselitismo se acorta.

