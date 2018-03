Las candidaturas como herencia de la monarquía

Es un asunto real... y como de la realeza. La política estadunidense adopta cada día más esquemas parecidos a los de las monarquías extranjeras. Esto porque ayer vino a México, para tratar asuntos de Estado, el yerno del presidente Donald Trump. Sí, el yerno que la vez funge como asesor del mandatario, así como la hija, Ivanka, representa a su padre en viajes internacionales, como los más recientes Juegos Olímpicos de Invierno, en Corea del Sur.

Pero no crea que en Estados Unidos ese nepotismo es exclusivo de Trump. Vea, por ejemplo, como George Bush padre fue sucedido en el cargo, con diferencia de ocho años, por su hijo, George W. Bush, mientras que otro hijo, Jeb, era gobernador de Florida.

Y cómo Hillary Clinton, ex senadora, fue candidata a la presidencia, aún cuando su marido Bill había sido presidente por ocho años (entre George Bush padre. y George W. Bush).

Y menciono sólo los casos más relevantes, porque existen muchos similares de “familias políticas” en la Unión Americana.

¿Qué acaso no hay más políticos capaces de gobernar un país? Entiendo que cualquiera es libre de hacer política, pero a veces da la impresión de que las familias trabajan para “heredar” candidaturas a sus hijos.

Por supuesto que, al leer esto, usted ya pensó en México. Y sí. También aquí se cuecen habas. Lo más reciente es el caso de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, buscando llegar a Los Pinos. O el de la esposa del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien recibió la candidatura del PAN a la gubernatura de esa entidad. O la de Yunes hijo, en Veracruz, queriendo ser gobernador del estado igual que su progenitor. Y los Murat en el PRI, y la familia Gordillo en Nueva Alianza... y así, y así, y así.

Viene el caso este texto porque escucho decir a Andrés Manuel López Obrador que no buscará la reelección en caso de ganar la presidencia de México. Aclara el tabasqueño que no lo haría porque no cree que se deba modificar la Constitución para ello. Qué bien que lo diga. Lo que puedo suponer es que, si gana, uno de sus hijos (todos metidos en la política partidista) podría intentar sucederlo; o su esposa. No me sorprendería.

No me meteré en honduras. Me parece que la herencia de candidaturas es un mal terrible para cualquier país. Habla de familia con ínfulas reales (de realeza), que pretenden cooptar el gobierno porque consideran que son castas divinas.

Habría que estudiar una modificación a la Constitución para impedir que un familiar directo de un gobernante deba esperar por lo menos dos periodos, antes de lanzarse como candidato a un puesto ocupado por su consanguíneo.

El banquillo

Duda.- ¿Qué postura debe tomar el hombre en el Día de la Mujer? Es pregunta seria y sin ánimo de controversia. Mi Twitter: @baezamanuel