Candidatos sin sonrisa

A ver si Usted coincide conmigo en esta apreciación: ningún candidato presidencial (con excepción de AMLO) sonríe. Ninguno. Y no me refiero a sonrisas ensayadas. Hablo de las sonrisas reales, las que demuestran entusiasmo, alegría y confianza.

Las sonrisas de Andrés Manuel López Obrador se ven naturales; son reflejo de que está a sus anchas y disfrutando su campaña; de que ya se ve despachando y viviendo en Palacio Nacional.

Sus rivales, por el contrario, lucen apagados; tensos; forzados a la hora de mostrar los dientes. Bueno, hasta Ricardo Anaya, quien todo tiene controlado, se nota distraído, con dudas, parco en sus expresiones. Sabe, como Meade, Zavala y El Bronco, que están ante un futuro poco probable para su triunfo.

No quiero decir con esto que el resultado electoral ya está definido. No. Pero en una carrera donde la imagen es importante, igual o tal vez más que las propuestas, el lucir como lo hacen los rivales de AMLO es una franca señal de derrota anticipada.

El domingo viene el primero de tres debates presidenciales. Se antoja un ejercicio verbal muy duro y tenso, en el cual los candidatos deberán sacar sus mejores dotes histriónicas. Me atrevo a pensar que quien luzca más desenfadado, más natural, con más ganas de estarse divirtiendo, será el ganador del encuentro, independientemente de lo que hayan dicho.

Por supuesto que desde hace días, si no es que semanas, los aspirantes presidenciales están tomando clases con expertos en imagen pública y debates. Buscan dominar su postura, transmitir seguridad y confianza, eliminar tics o movimientos que les puedan hacer parecer nerviosos. E intentarán con su tono y sus gestos parecer decididos y capaces. Habrá que ver qué tanto lo logran.

Pero yo insisto en que los candidatos, con excepción de AMLO, no muestran una sonrisa sincera. O al menos no hasta el momento. Falta ver el resultado del primer debate. A ver quién sonríe más entonces.

El banquillo

Pasmados.- Entiendo que la secrecía de las investigaciones es prioridad, pero la política de comunicación en torno a la desaparición de tres estudiantes universitarios no ha dado resultados. Tal vez porque no existe ninguna política. Sobre el tema se han visto posiciones encontradas. Por un lado las autoridades salen a decir de manera frontal que resolverán el caso, e incluso ponen plazos, y luego pueden pasar días de silencio absoluto, pese a que a la vista de todos se realizan cateos y operaciones policiales que, al no ser explicadas, sólo abonan a la especulación por parte de la opinión pública.

En sus marcas.- Los candidatos a las 125 presidencias municipales de Jalisco se alistan para iniciar campañas. Vendrá entonces la parte más “terrenal” del proceso, la que implica servicios públicos que afectan directamente a los ciudadanos.

