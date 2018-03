Jalisco: tres visitas

Tres visitas tendrá Jalisco hoy. Tres candidatos presidenciales que, para reunirse de manera separada con empresarios del país, estarán por unas horas en Guadalajara.

No vienen los candidatos (AMLO, Anaya y Meade) a hacer campaña, pues les está prohibido el proselitismo, sino a presentar ante un grupo importante de los hombres del dinero sus proyectos de gobierno para el próximo sexenio.

Las tres reuniones son importantes. Es cierto que los empresarios son apenas una mínima cantidad de personas comparada con el universo total de empleadores e inversionistas de México, pero ellos son capaces de influir en la opinión pública por medio de cámaras y organizaciones, e incluso algunos de ellos con sus propias palabras como empresarios. Vienen los candidatos a convencer a pocos con la meta de destrabar para su causa apoyos financieros e institucionales.

Sobra decir que es Andrés Manuel López Obrador quien más se juega hoy. El líder de Morena va adelante en las encuestas populares, pero aún tiene mucho que decir ante los empresarios. Una mala mañana, un planteamiento mal hecho de cualquiera de los tres candidatos puede representar un descalabro para su campaña, pero el antagonismo entre López Obrador y los hombres del dinero coloca al tabasqueño en la posición más endeble. Imagino que AMLO vendrá acompañado del empresario regiomontano Alfonso Romo para flanquear y apoyar sus propuestas. Romo sabe de negocios y puede ser un puente importante entre el político y sus anfitriones.

La mañana de hoy, pues, es importante, sobre todo para López Obrador. Habrá que estar atentos a las señales que arroje el político y su entorno después de la reunión. Será un gran termómetro para saber cómo le fue a puerta cerrada hoy.

