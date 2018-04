Lo que ocasiona el mochamanos

Ya le ocurrió en su casa? ¿Con su familia? ¿Con sus amigos? A mí, sí. Ya tuve una discusión que estuvo a punto de volverse acalorada sobre la propuesta de El Bronco de cortar la mano a los ladrones.

No diré nombres para no ventanear a nadie en casa, pero alguien de mi familia está más que convencid@ de que eso es lo que se debe hacer con los criminales: cortarles una mano si roban, o castrarlos si son violadores. Así de sencillo.

Y como la gente está enojada con el tema de la inseguridad, y más aún por el incalificable asesinato de tres estudiantes en Guadalajara, poco crédito da a la sensatez y a la calma. “El Bronco tiene razón”, argumentan airados, aunque luego dicen que no van a votar por el nuevoleonés.

Pues bien. Parece que no es esa persona de mi familia la única que piensa así. Resulta que poco a poco voy encontrando hombres y mujeres pensantes que no tienen empacho en admitir que están a favor de castigos físicos (mutilación incluida) para los criminales. Algo sabe El Bronco, y por eso se animó a hacer una declaración semejante en el pasado debate. Algo de simpatía (tal vez no de votos), le dejó su descabellada propuesta.

Pero debemos tomarlo con calma, que no resignación. El problema no son los castigos que establece la ley contra los criminales. El conflicto, el meollo de nuestra rabia, es la impunidad que vivimos. No se trata de modificar los castigos, sino de hacer que se cumplan los que ya existen.

Si alguien roba y lo detienen, debe ir a la cárcel. Si alguien mata a otro, debe ir a la cárcel. Si alguien comete una violación sexual, debe ir a la cárcel. Eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que la corrupción y el burocratismo dan al traste con las leyes que tenemos, y los criminales evitan la cárcel con una mano en la cintura y una sonrisa en el rostro.

Así las cosas, enfoquemos nuestra indignación en exigir que se cumplan las leyes, no en modificarlas para dar un salto atrás en materia de civilidad.

Si estamos molestos con las autoridades, llevemos al poder a quienes consideremos que sí podrán lograr que se cumpla la ley. Y si no pueden, entonces que dejen el cargo. Y si no quieren, entonces obliguémoslos a ello.

Insisto: hay que trabajar para que se cumpla la ley. Intentar modificarla es dar un paso atrás.

El banquillo

Marchas.- El enojo y la molestia por la desaparición de los tres estudiantes del CAAV, ha generado una serie de marchas por la ciudad. La Fiscalía tiene que aclarar lo más posible, lo más pronto posible.

Historia.- Vaya que hemos cambiado. De acuerdo con el sitio web de efemérides del gobierno de Jalisco, un día como hoy, pero de 1835, “El gobernador José Antonio Romero, conservador, decretó que la enseñanza primaria quedara a cargo de los ayuntamientos en el aspecto económico. La supervisión quedó a cargo de los curas del lugar”.

