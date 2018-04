El maldito “arrimón”

La escena no deja lugar a dudas. María Fernanda Mora, periodista de la cadena televisiva Fox Sports, hace un reporte en vivo desde la glorieta de la Minerva para dar cuenta de los festejos de seguidores rojiblancos. Atrás de la reportera, un grupo de hombres ataviados con la playera de Chivas salta y agita banderas prácticamente encima de la periodista, cuando María Fernanda interrumpe su narración, se gira y golpea con su micrófono al hombre que estaba atrás de ella. La transmisión se interrumpió en ese momento, y los conductores de Fox Sports mostraron su desaprobación por el ataque sufrido por su compañera.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo con la versión de la periodista, el hombre atrás de ella aprovechó el momento para darle un "arrimón", que en buen castellano significa que el aficionado frotó su zona genital contra el trasero de la chica, con la consiguiente y entendible molestia de María Fernanda.

Lo ocurrido con la periodista de Fox Sports, por desgracia, no es un caso inusual. Resulta que todos los días las mujeres sufren situaciones similares, con la diferencia de que no podemos ver el acoso y la grosería en cadena internacional. "Arrimones", tocamientos, "piropos" (entre comillas, claro) o insultos son el calvario de cada día contra mujeres de todas las edades.

El antiguo e histórico machismo cultivado desde tiempos milenarios no ha logrado ser borrado de nuestra sociedad, y el abuso físico contra la mujer ha sido tomado por la mayoría de los hombres como algo normal. Pero no lo es.

Justo cuando en Jalisco estamos de luto y enojados por el infame asesinato de tres estudiantes, y la sociedad se pregunta qué es lo que hemos hecho mal, nos topamos con situaciones grotescas con la sufrida por María Fernanda Mora. Nos sorprenden los crímenes atroces, pero pensamos que faltarle al respeto a una mujer es algo natural e inofensivo; una ocurrencia simpática que no hace daño a nadie.

Pero no. Molestar y acosar a una mujer no es algo menor. Es síntoma de que nuestros valores no son los correctos. Es señal clara de que nos indigna lo que ocurre a otros, pero de que nuestras actitudes incorrectas son simplemente un divertimento que se deben perdonar.

Obviamente no equiparo un asesinato a un acto de acoso sexual, pero ninguno debe ser tolerado. Fallar en las actitudes que puedan parecer pequeñas nos lleva a perder la claridad de lo que está mal hecho. No caigamos una vez más en ese error.

