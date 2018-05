Yo paz, tú violencia. Yo cabeza, tú estómago

Este proceso electoral tiene características que pueden desbordar en consecuencias irreversibles. Ya muchos de nosotros hemos vivido en carne propia la polarización en la que la capacidad argumentativa pierde peso y las emociones se agudizan para atascarse en discusiones estériles.

Me llama la atención cómo un espectro político multicolor se torna blanco o negro en el imaginario de quienes desde las redes sociales o desde una pluma impresa en un periódico opinamos sobre lo que los ofertantes políticos prometen, olvidando matices y obviando coincidencias. Todo depende de las gafas de quien lo mira. Hay al menos un común denominador: ambos lados protagonizan a quien se asume como quien decide con la cabeza y señala a los otros como autómatas que responden a sus vísceras. Así que es sencillo caer en la trampa de erguirse como quien tiene la razón frente a quienes actúan por derrame de bilis.

Hagan el ejercicio. Intenten ver desde fuera, como si no tuvieran ya una postura definida, a quienes discuten sobre el futuro electoral del país. Si consiguen poner distancia identificarán que ambas partes asumen la otra iracunda, violenta, infantil, irresponsable, que utiliza los datos a conveniencia, que miente.

Es entonces cuando hacer un llamado para adormecer las emociones y agudizar los pensamientos antes de ejercer un voto resulta hueco. Porque para cada quien, cuando la razón representa la variable con más valor, sobrarán elementos racionales para definir a quién otorgar el apoyo la urna. En consecuencia, si de descalificar la otra postura se trata, basta señalar su emotividad desbordada.

Podemos negar una y otra vez que las emociones mueven nuestra decisión política; sin embargo, no hay un solo elector que pueda sacudirse por completo la adrenalina de que su apuesta sea la ganadora. Somos todos mente y emociones, nadie se escapa.

Por eso se hace imperante el uso selectivo de mensajes tan prudentes como inteligentes. Sobre todo si nos hacemos responsables de que echar leña al fuego de la confrontación puede traer consecuencias incontrolables desde ambas partes. Porque efectivamente desde ninguno de los dos lados se puede asegurar que no habrá reacciones violentas que rebasen el insulto verbal y se materialicen en daños a la integridad física o incluso a la pérdida de alguna vida humana. En una elección en la que lo político es cada vez más personal, habremos de esforzarnos por reconocer que todas y todos desde el lado que decidamos ocupar en este proceso, somos ya responsables de que las palabras, los tonos de voz, las imágenes y cualquier herramienta de comunicación sea suficiente para manifestar nuestra postura, sin que ello conduzca nunca a lastimar al adversario. A menos de que deliberadamente se busque provocar un desastre. No echemos en saco roto lo que una libre opinión puede desatar no solo en los "otros iracundos viscerales", sino en los "nuestros, de puro intelecto".