Partido Verde impugna conteo para generar incertidumbre

No puede haber alguna explicación lógica que justifique la impugnación de un ejercicio de conteo rápido, validado científicamente y realizado en el contexto que la ley electoral permite. ¿El Partido Verde tendrá algún interés en postergar la expectativa sobre el resultado electoral de 2018?

Los argumentos falaces con los que el Partido Verde descalifica el conteo rápido propuesto por el Instituto Nacional Electoral aducen a que, si no es con las actas electorales con las que se alimenta este conteo, no resulta suficientemente fidedigno ni confiable. Sin embargo, cualquiera que conozca el proceso de llenado de actas, identifica que los insumos que permiten que se realice son justamente las hojas de operaciones con las que trabajan los funcionarios de casilla. Por otro lado, la ley no establece que los únicos insumos de este conteo deban ser las actas de cada una de las elecciones y tiene lógica que así sea, porque para cuando las actas están disponibles será ya de madrugada.

El Verde asegura además que el INE excede sus facultades por ofrecernos una opción para que sí tengamos un conteo rápido. El hecho es que el Consejo General del INE acordó una última modificación al Reglamento de Elecciones para que el conteo se realice con base en los contenidos de las hojas dispuestas a efecto de que el secretario de casilla anote los resultados de cada una de las operaciones del escrutinio y cómputo, también denominado cuadernillo de operaciones en el Reglamento de Elecciones.

El Partido Verde quizá no conozca la ley a fondo y, por lo tanto, desconoce en qué consiste el cuadernillo de operaciones, pero valdría la pena que sepa que se compone de una serie de actividades encargadas a los funcionarios de mesa directiva de casilla, que concluye con la anotación, por parte del secretario de la mesa directiva de los resultados de cada una de las operaciones relacionadas en el escrutinio y cómputo de cada elección. Una vez verificados éstos, los datos se transcriben en las actas correspondientes.

Hay evidencias históricas y técnicas suficientes de la certeza que este insumo tiene para que sea la fuente directa del conteo rápido. Por eso llama la atención la resistencia del Verde al impugnarlo. ¿Habrán calculado ya el Verde y sus aliados el caos que producirá la falta de información sobre los resultados electorales que podríamos tener la misma noche de la elección? ¿Cómo piensan administrar para su conveniencia ese vacío? ¿Se harán responsables de las especulaciones financieras y de los desequilibrios sociales que pueden suscitarse?

El conteo rápido es un elemento de certidumbre que merecemos tener todas y todos los ciudadanos. No permitamos que el Partido Verde se salga con la suya.