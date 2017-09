¿Y si México renace?

Estoy fuera de Ciudad de México, desde aquí veo en pantalla lo que quisiera tocar. En los mensajes itinerantes siento a quienes quisiera abrazar. Puedo hacer poco, compartir las solicitudes de ayuda que quisiera brindar. En la distancia, la impotencia ante el dolor de los nuestros se incrementa. Estas semanas la sensación de vulnerabilidad está latente, afortunadamente acompañada por la certeza de que hay muchas manos y voluntades dispuestas a colaborar.

Me consuelo pensando en que a mi regreso podré hacer algo más útil que donar o contactar entre ofertantes de ayuda y necesitados. El mediano plazo nos hace bajar la guardia, acostumbrarnos a los escombros, dar por hecho que la ayuda se ha brindado y que una vez que ha bajado el nivel de emergencia ya no hay mucho por hacer. Pero no es así, después de las pérdidas humanas y de la recuperación de los heridos vendrá la realidad de los damnificados, los miles de mexicanos que no pueden volver a casa por los daños estructurales en sus espacios.

Las pérdidas materiales para quien tendrá que comenzar de cero se vuelven menores frente a las de quienes han perdido algún familiar o amigo cercano. Sin embargo, cada quien tendrá que sacar coraje y creatividad para lidiar con lo faltante.

Dentro de todas estas ausencias y las carencias como consecuencia de los daños hay una ganancia que no podemos ignorar: recordar que somos una sociedad que en momentos de crisis se vuelca solidariamente para aminorar el sufrimiento ajeno. Cuando todo esto pase ¿esperaremos a que otra crisis nos alcance para hacer de nuestra solidaridad un sello de pasajera identidad?

Esa será una de las tareas: pensar en estrategias de organización social que nos permitan darle un plazo largo a nuestros ánimos de colaboración para que intentemos renacer. Salir de los escombros para después salir de la violencia. Ser instrumentos de ayuda para después ser instrumentos de paz. Centrar el coraje en la reconstrucción para después destinarlo a la lucha anticorrupción.

Quizá estos momentos reveladores de nuestra articulación vecinal y social para atender la emergencia podrían ser un detonante de ideas y lazos de confianza.

Por los cientos de caídos en los terremotos de estas semanas y por los miles de asesinados y desaparecidos, valdría la pena replantearnos qué tanto podemos reinventarnos como país, cómo podemos fortalecer nuestras instituciones. Se vale pensar que es posible renacer, tal vez por ahí se empieza.