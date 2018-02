Detención arbitraria y desaparición: redención para leviatán

La normalización de las violaciones a derechos humanos se visualiza cuando un caso consigue suficiente revuelo en redes sociales y medios convencionales de comunicación. Una vez que esto llega a suceder, ponderamos con una báscula que está mejor calibrada, de modo que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura o los homicidios a manos de las autoridades u otros delitos, dejan de percibirse como casos aislados.

El Centro de Personas Extraviadas y Ausentes Capea, asegura que en Ciudad de México hay cinco desapariciones cada 24 horas. Según reportan, en los últimos diez años han registrado casi 20 mil casos de personas extraviadas o perdidas, de los cuales 422 han sido encontradas sin vida. De otras 5 mil no se tiene pista. Los estudiantes jóvenes son quienes conforman la mayoría de estos grupos. Suena escalofriante y es difícil de asimilar. El problema es mucho más grave cuando la desaparición es operada por las propias autoridades. Las declaraciones de Pablo Moctezuma Barragán, delegado de Azcapotzalco, coinciden con la normalización de la desaparición forzada cuando asegura que “son constantes los levantamientos de jóvenes por policías en la delegación”.

El caso de Marco Antonio Sánchez tuvo la suerte de ser difundido con extrema potencia en redes sociales y, en consecuencia, atendido por algunos medios de comunicación que propiciaron que autoridades de Ciudad de México se vean obligadas a rendir cuentas sobre su proceder. Aunque quedan muchas preguntas sin resolver, sobran evidencias de los criterios de la policía capitalina para proceder ilegalmente en las detenciones.

No puede haber una muestra más reiterativa de la fallida conducta de los policías capitalinos que la forma en la que operaron dos docenas de ellos al presentarse en Pochutla, Guerrero, para dar con el paradero de dos de sus compañeros, presuntos responsables de la detención de Marco Antonio. Queda claro que las autoridades de seguridad de CdMx no entendieron cuál fue su error. Álvaro Sánchez Valdés operó, con un comando capitalino y con otros policías guerrerenses, la búsqueda de Ubel Mora. Por si no hubiera sido suficiente la violación de protocolos de los policías que detuvieron al menor de edad, con el objetivo de pescar a sus colegas, detuvieron arbitrariamente a la señora Martha Gallardo, de 75 años. Esto bajo la premisa de que Ubel Mora se presentaría a declarar una vez que supiera que su madre estaba ya en sus manos.

La necesidad para reformar a las policías es cada vez más urgente. Se aproxima un escenario de atropellos avalado por la Ley de Seguridad Interior que, de no ser contrastado con policías disciplinadas con debido proceso y el respeto a los derechos humanos, acelerará nuestra indefensión.