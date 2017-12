2018: la oportunidad para despenalizar la mariguana en CdMx

La agenda de libertades de Ciudad de México podría verse afectada con algunos planteamientos que ciertas alianzas pueden amarrar para mantener el apoyo mostrado en el registro electoral, en los votos depositados en las urnas. Ya mucho se ha hablado de la extraña mezcla programática que podría surgir de una alianza como la de Morena y el Partido Encuentro Social, que claramente podrían sacrificar algunos de los derechos y libertades que Ciudad de México ha conseguido ya. La candidata de esta alianza ya está definida, pero no se ha escuchado la voz de Claudia Sheinbaum sobre temas como el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo o incluso la interrupción del embarazo.

¿Estaría dispuesta a recortar derechos y libertades con tal de mantener contentos a sus nuevos aliados?

El PRI no tiene, ni tendrá, por lo menos en el mediano plazo posibilidades de gobernar esta ciudad, por lo que no tiene que asumir posturas que le representen costos políticos. La definición del candidato que presentará la alianza de Por México al Frente para CdMx sigue pendiente. Esta podría ser una buena noticia porque uno de los precandidatos, a diferencia del resto, se ha pronunciado ya acerca de un tema que podría colocar a Ciudad de México en un escalón más alto de la oferta de libertades: la despenalización del consumo de la mariguana.

A pesar de que es de todos conocido el potencial terapéutico de la mariguana y que en México ya se pueden importar algunos medicamentos que contienen cannabis para ciertos padecimientos y enfermedades crónicas, la regulación actual no permite el cultivo privado.

La semana pasada vimos circular en redes un video fresco y bien sustentado, en el que el precandidato Salomón Chertorivski se compromete a dejar de criminalizar a los usuarios de cannabis por el solo hecho de serlo. "La Ciudad de México debe ver el consumo como un tema de salud, no de seguridad". Incluso su propuesta va más allá y tiene la responsabilidad de anunciar que "el cultivo privado de la cannabis no sería un asunto prioritario de la seguridad en la CdMx, sin fines de comercio entre adultos. Con lo que el gobierno de la ciudad podría tener control sobre este tipo de cultivo, para asegurarse de que no llegue nunca a menores de edad".

Con miras a mejorar tanto la seguridad como la salud pública, Chertorivski asume una postura audaz que hace empatía con el espíritu de Ciudad de México. En contraste con las apariencias timoratas, moralinas y convenientemente silenciosas de los demás, apostar por fortalecer la tendencia que nuestra ciudad ha empujado como pionera de derechos para todas las personas, parece ser el envite más congruente hasta estos momentos.