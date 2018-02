Si vamos a recopilar historias, que sean de las que nos dejan una sonrisa

Recibí una llamada de México-siempre me espantan los números parpadeando con insistencia del extranjero, sobre todo de mi país- las últimas veces obtuve malas noticias. Esta vez no. “Después de casi cincuenta años encontré a mi padre y lo voy a conocer. Tengo un hermano, mis hijos hablaron con su abuelo. Vivió en EUA hasta el año pasado, se jubiló y ahora está de regreso en México…lo vamos a ir a conocer pronto”

Al otro día una amiga muy querida me pidió que nos viéramos, salí temprano de mi casa rumbo a la de ella para desayunar, cuando la vi me dijo: “Necesitaba operarme de urgencia y no podía hacerlo por falta de recursos económicos. Mi ex marido de quien me separé hace dos años me ayudó prestándome la obra social que teníamos y de la que no me ha dado de baja. Hace ya muchos años lo había perdonado en silencio; nunca nos volvimos a ver… pero le mandé a decir GRACIAS a través de su familia”

Pero tal parece que la semana habría de darme varias sorpresas, de nueva cuenta agradecí a la vida la confianza de mis amigos y me puse a reflexionar con ellos acerca de cómo sucedieron las cosas.

“Desde que murió mi madre de Cáncer no volví a ir a Costa Rica y en diciembre viajé para reencontrarme con mi familia. Mi hermana viajó justo a Colombia cuando yo llegaba y me enojé. Decidí entonces quedarme todo ese mes con mi hermano en una cabaña que rentamos muy cerca de la playa. Me avisaron que falleció ayer de un paro cardíaco, tenía tantos planes. Una hora antes de morir me llamó por teléfono y alcancé a contestarle mientras viajaba en el subte. Nunca contesto llamadas en el subte pero esta vez contesté y lo pude escuchar por última vez”

Hace días escuchaba a Laura Paussini hablar acerca de su abuela quien esperó su llegada al hospital para dar su último aliento, ella tras ese episodio tan triste decidió entonces componer una canción para descargar su dolor y recordarla como se merecía. La canción lleva por título “En cambio no” y ella en cada concierto habla acerca de que nunca debemos de irnos sin decir TE AMO”

Esta semana fue una recopilación en vida de historias muy al estilo del libro “Caldo de pollo para el alma” de Jack Canfiel, Mark Victor y Hansen en donde dan a conocer una serie de historias cortas con finales positivos. El perdón, la muerte, el divorcio sin daño, la reconciliación y el amor. Estas son algunas de las cosas de las que me enteré esta semana y quise compartirlas en esta columna para continuar teniendo fe pues en la vida nada es casualidad.