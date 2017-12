Las reflexiones de Navidad hacen que llegue lo más importante en la vida

Por estas fechas siempre recibo llamadas bonitas. Cada año varios amigos argentinos y mexicanos me llaman para preguntarme donde la pasaré en Navidad. “Celebra con nosotros” me dicen siempre esas personas que ahora son como mi familia aquí en el extranjero. Adoro recibir varias invitaciones, agradezco a la vida lo afortunada que soy.

Desde que vivía en México siempre trabajé durante estas fechas, me gusta celebrar Navidad e iniciar el año siempre con alguna actividad. Este año será diferente, trabajaré Navidad y pronto sabré donde empezaré el año, bien dicen que todo cambia.

Los recuerdos de las fiestas siempre me acompañan, siempre me hacen sonreír. Este año que está por terminar tuve varios episodios tristes, correr a un hospital al saber que a una amiga le habían diagnósticado un ACV, exámenes para corroborar que no regresara el cáncer en otra persona querida, decesos repentinos de famiiares y amigos en México y Argentina.

Estos días fueron más reflexivos, con mucho trabajo pero sin dejar atrás mi estabilidad emocional. Dicen que todo en exceso es malo. ¿De cuántas cosas nos perdimos por estar todo el día ocupados? Ayer por primera vez me regalé un día después de casi dos meses sin descansar, trabajando en horarios normales, fines de semana y hasta días de descansos . Pero ayer no, ayer fue diferente, pensé más en mí y avisé que me sentía mal y que me quedaría toda la tarde en mi cama. No mentí, me hizo mucho bien. Hacía mucho que no me sentía tan libre. Mi jefe me llamó para preguntarme si iría el 24, le dije que sí que no se preocupara. Nunca falto, me llamó la atención que le importara mi estado de salud pero sonreí al darme cuenta que a gente se de cuenta de las personas que somos responsables.

¿Cuántas veces hemos entregado el tiempo en hacer cosas que no queremos? ¿Cuántos fines de semana perdimos por estar enfrascados en cosas de trabajo? ¿Cuántas caritas sonrientes dejamos de ver por tener que cumplir un horario?

Este año nuevo me lo voy a regalar… no tengo ganas de seguir desaprovechando el tiempo y dejar a un lado a las personas que quiero. Esta navidad trabajo pero el año nuevo no… ¿Qué regalo personal se harán ustedes? ¿Qué les gustaría hacer que no se animaron aún? Quizá estoy lejos de México, quizá estuve a punto de perder a varios amigos por causa de alguna enfermedad, pero no quiero dejar de ver a aquellos que quiero por exigirme demasiado.

Esta navidad trabajo, pero el año nuevo veré que es lo que me depara el destino… para qué es la vida sino para vivirla haciendo lo que uno quiere. Hay que ser felices.