Cuando recapitulas tu vida y dejas de una vez por todas de sentir miedo

Hace 6 años llegué a Buenos Aires cargando una maleta y unos cuantos dólares en el bolsillo. Toda mi familia se quedó en México esperando esa llamada que les pidiera comprarme aquel pasaje de avión de regreso.Tenía 29 años, no conocía a nadie en Argentina…sin embargo me conocía muy bien a mí misma. Sabía que debía de salir de mi zona de confort e intentarlo todo para continuar con mis sueños. Empecé desde cero. No me arrepiento. Sólo quería escribir… gracias a Dios lo sigo haciendo. Desde niña le dije a mi padre que me iba a ir del país, lo sabía, tal vez siempre lo supe y sólo esperé el momento preciso para irme. No regresé. Mi padre murió y no volvía a verlo, ni siquiera pude llegar a tiempo a su funeral, sin embargo siempre lo imagino sonriendo diciéndome: “Cabrona lo conseguiste”

Aquella decisión cambió todo y le dio vida también a esta columna que me ha dado tantas satisfacciones. Me casé, me divorcié, me reencontré y me volví a enamorar. Estudié, viajé, conocí a otros países y publiqué varios libros Porque la vida es precisamente eso: subir y bajar. Felicidad y tristeza, porque ahora que lo pienso está es la vida que siempre quise tener y que hoy gracias a Dios tengo aún con todas esas asperezas que todos en algún momento tenemos. Me recuerdo de estudiante: nunca fui de 10 pero siempre fui la más perseverante y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Mi padre decía en broma que yo no debía haberme apellidado Bárcenas sino “Contreras”, porque cuando alguna vez me dijeron que no podía llegar a hacer algo siempre quise demostrar lo contrario. Que no te importe que nadie crea en ti, que no te duelan las burlas de quienes escuchan tus sueños… sigue haciéndolo. Estos años lejos del país y de mi gente me sirvieron para encontrarme, para dejar atrás el que dirán, para conocerme más y lo más hermoso: para dejar de tener miedo.

¿Por qué le tememos más a la vida que a la muerte? ¿Por qué dejamos que otros tomen nuestras decisiones? ¿Por qué no hacer eso que nadie más hizo? ¿Por qué? Lo sé porque alguna vez a mi también me paralizó el miedo, pero aprendí a detenerlo para por fin saber lo que se sentía ser libre. Quiero dejar en claro que no soy un modelo, ni pretendo serlo, sólo es la humilde opinión de una ciudadana tampiqueña, de una jaiba que salió de la cubeta para explorar el mundo y que hoy mira hacia atrás y por fin ve la luz. Gracias a todos aquellos que se toman el tiempo de leerme cada domingo, feliz cumpleaños “Entre tangos y vino tinto”.