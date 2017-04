La “pozoseñal” hace que se reúna en Che Taco la familia mexicana en Argentina

Un día más. De despertarme pensando que es tarde. Madrugadas escribiendo. Creando. Cuentos, cuentos y más cuentos. Mi respiro diario. Hoy tengo nostalgia. Afuera se escuchan voces. El mundo no espera… no para. Ayer me preguntaron con curiosidad que si extraño México. Sonrío, digo que sí. La distancia no siempre es motivo de pérdida. A veces es necesaria. Causa más efecto de pertenencia. Ayer si acepto que tuve uno de esos días en que quería “mexicanear”. Tenía dos días sin dormir y sin comer bien. Muchos días trabajando hasta la madrugada revisando textos. Me levanté de mal humor, con fiebre, sin ganas de nada.

Recibí dos llamadas de amigos: “¿Tienes ganas de salir al Barrio chino? ¿Quieres ir a comer pizza? ¿Comemos pasta? Venite a casa te hago unas empanadas”. Mi respuesta fue un “No muchas gracias. No me siento bien, pero seguro nos vemos pronto”. Así que colgué el teléfono, cerré el word, mis redes sociales y apunte sólo a un número de teléfono, a alguien que siempre me hace sonreír y que me entiende a la perfección quizá por haber tenido las mismas experiencias de vida.

“Gustavo voy a Che Taco, tengo un antojo tremendo de una de esas gringas enormes con un agua de horchata. ¿Me acompañas? “ Mi mejor amigo mexicano tiene 10 años en este país y a pesar de trabajar juntos no nos aburrimos el uno del otro, eso sí, somos igual de raros y un tanto amargados y siempre nos damos nuestros espacios.

Mientras tanto un dolor de cabeza me amenazaba. Me di cuenta que tenía que salir de casa, que estaba muy cansada y necesitaba cargar energías. ¡Qué mejor que con amigos queridos!

A las 19:00 horas llegué con mi amigo David Quevedo, el dueño de mi oasis… de donde calmo mis ansias con verdadera comida mexicana que hacen él y un gran equipo de paisanos. Pedí una gringa enseguida. “Te aparte agua de horchata” ¿Cómo no quererlo al condenado? Minutos después llegó Gustavo Torres con Aylin Estrada, otra mexicana divina de la que siempre me hablaba pero que hasta ahora pude conocer. Venía en tren desde Tigre. Pidieron nachos con carne y guacamole. Compartimos una bolsita con dulces mexicanos. Nos tomamos fotos. Después se sentó con nosotros David y creo que no paramos de reír en más de dos horas. Realmente necesitaba eso… esa energía. Esa amistad. Ese lazo entre hermanos mexicanos. Esa familia presente en el extranjero. Festejamos con un pozolito. ¡Hacía 3 años que no comía pozole! Salí con una sonrisa del restaurante, sin fiebre, sin dolor de cabeza, con más ganas. Necesitaba vitamina “T” y ahora entiendo que la sed siempre se quita mejor con agua de horchata. ¡Viva México!