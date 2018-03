Cuando los mexicanos somos parte de las noticias positivas

El éxito de otros mexicanos se siente como el propio y es normal: somos hermanos. No sólo el país nos une sino el apoyarnos los unos a los otros. Hace varios días fue para mí un gozo total haber visto la movida mexicana que se hizo tras los premios Óscar. He visto una y otra vez las entrevistas a Guillermo del Toro, sus masterclass y celebro el escenario que pisaron Gael García Bernal y Natalia Lafourcade cuando entregaron al mundo a “Coco”. Que alegría saber que los mexicanos somos conocidos no sólo por las malas noticias sino por cosas positivas que entreguen sonrisas y fe a nuestro país.

Hoy es para mí un verdadero orgullo contarles que son varios los mexicanos que se encuentran compitiendo en el International Songwriting Competition como: Tyna Ros de Córdoba, Helena Priscila, Hilda Leticia y Jorge Carrión de Tijuana. ¿Pero que creen? También un joven talento de Tampico Tamaulipas nos representa dentro de esta competencia que se realiza a nivel mundial y en la que todos ustedes pueden formar parte ya que en esta última etapa es el público quien decide mediante votación quien será el ganador. Y es que Nano, mejor conocido en el medio artístico como “Amuleto” fue seleccionado con la canción “Bajo el mismo sol” –la cual podrán escuchar en la página de Internet de la competencia-

Es importante comentar que este tampiqueño realizó una gira por Sudamérica y ganó la beca “Argentina es arte” para culminar cantando en el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” dentro de la celebración del Día de los muertos gracias a la invitación de la Embajada de México en Argentina.

¿Qué se necesita para triunfar? No dejar de luchar por aquello que sueñas, trabajo, perseverancia pero sobre todo no perder nunca la fe. Y eso lo demuestra cada una de las personas que trabaja en lo que les apasiona. Joe Brown alguna vez dijo que: “Lo único que se interpone entre ti y tu sueño, es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible”

Todo es posible. En verdad lo creo, como también en esas nuevas generaciones con potencial para continuar por el camino en donde los mexicanos sigamos siendo noticia, en donde nos unamos para celebrar triunfos: cosas positivas.

Creo y quiero un México diferente. Un país en donde hagamos las cosas porque las sentimos, porque nos apasionan, porque queremos, no porque sea una opción. Este es el momento en donde recuerdo aquella pieza oratoria en donde mi padre siempre remarcaba con orgullo: “México creo en ti”